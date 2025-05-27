那藏醫好像看透了林華北的心思，語重心長地說：如果你夫人有個好歹，你就活不下去了。你要給她治療。那感覺，就好像安靜的命都在林華北手裡。如果林華北不給她買藥，就是害死妻子的凶手。

又對安靜說：你正處於亞健康狀態，雖然看著挺好的，其實身體內許多器官正在退化。你的頸椎第五節和第六節嚴重傾斜，導致你身體血脈不通。如果不抓緊治療，頸椎凹陷，你就會半身不遂。不信你自己摸一摸，你的頸椎已經凸起來了。安靜伸手一摸，頸後果然有兩個高出來的節，不禁擔心起來。

見安靜臉色驟變，吉仁達娃醫生說：但你們是幸運的，我今天剛從藏區回來，這是老天的旨意，讓我們有緣相遇，讓我為解除你的疾病而來。我有剛帶回來的特效藥，這些藥生長在高山之上，從未污染，是上等的真材實料。

吃我的藥，保證回天有術。因為長年在高寒地帶，所以藥力奇強。這樣的藥，平時是沒有的。你們很幸運，我昨天剛剛從西藏來，帶來幾瓶，我願意給你們。你們身在國外，回來一次不容易，一定要給華僑最好的待遇，這也是我們的宗旨。

你吃上兩個療程，一定會健康痊癒。吉仁達娃醫生轉身對靠牆而立的服務員說：去給這位女士拿兩個療程的雪山神奇大補丸。

兩副藥送到安靜手上，安靜好像被大赦一樣，臉色恢復紅潤。她問多少錢，吉仁達娃醫生說：錢是問題嗎？健康才是重要的。你健康就是家庭圓滿，你健康，孩子、老公才有所依靠，你健康，這個家才完整，才能白頭到老。錢能買到這一切，錢就不重要，你說對不對？（四）