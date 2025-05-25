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機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

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畢卡索之藍（一四）

舒怡然

她機械地搖搖頭，「是去年秋天麼？記不清了。」

「你不該忘的啊。」他像是不經意地提醒她。她一時語塞，好像小孩子扯謊被戳穿了，臉上顯出窘迫的神情。

他輕輕握住她的手，臉上露出一絲不易覺察的微笑。飛機穩穩當當地落地了，他們走出拉瓜迪亞機場。街上車水馬龍，人潮如湧，她掏出手機，動作麻利地點開優步（Uber）App，很快叫了一輛出租車。看她這一連串嫻熟老練的操作，他不由得伸出手臂把她攬在懷裡，「你真能幹，看來我以後出行都離不開你了。」她嗔怪地撇他一眼，出租車剛好到了。

他們從酒店走出來時，她為他訂好的出租車已經等在門口了。他要去曼哈頓上城一家客戶在紐約的總部開會，上車前，他還不忘回頭叮囑她：小心一點，晚上早點回來，我們一起出去吃晚飯。

她衝他擺擺手，一直看著那輛黑色林肯消失在曼哈頓川流不息的車流當中。

6

她孤零零一個人站在第五大道上，一股徹骨的孤獨感驀然襲來。她茫然四顧，滿街都是匆匆走過的人，每個人似乎都懷著明確的目的，每個人都知道自己想幹什麼。只有她，像被遺忘的影子一樣無所依附，她不由自主地朝下城走去。

這麼一轉身，她的腦子反倒清醒了，她跳上一輛公交車，終點站是世貿中心。沒錯，那就是她想去的地方。每次陪阿諾德來紐約，她心裡都揣著這個小祕密。他似乎看出了她的心事，但卻從未戳破它。她在心裡感激他的寬容，讓她在心裡留了一個私密的港灣。

從公交車一下來，高聳入雲的自由塔即刻映入她的眼簾。她抬頭仰望，深深地吸了口氣。（一四）

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