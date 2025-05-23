青葉茶樓一別，她和汝陽再未相見。幾年之後，汝陽離開那間港辦駐京辦事處，創辦了自己的律師事務所。生意日漸紅火，在東京，舊金山 ，慕尼黑都開了分公司。

在時代的大潮中，平凡的人不過是一粒粒被裹挾的沙子，隨波逐流。在她眼裡，汝陽卻是與眾不同的。他沒有隨波逐流。

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飛機啟動了降落模式，她感到一陣眩暈，強烈的墜落感令她惡心。她把頭緊緊靠著座椅，以抵抗毫無來由的空虛感。她偏過頭，看了看身旁的阿諾德，他依然雙眼微閉，像是在閉目養神。他鬢角泛出幾縷銀灰色的髮絲顯得扎眼，膚色也不再像從前那樣白裡透紅，好似蒙上了一層暗古銅色。

有阿諾德在她身邊，她不應該再感到孤單。明知有人愛自己，卻依然感到孤獨，那肯定不是什麼好受的滋味。這一切是怎麼發生的，為什麼不早也不晚，偏偏在那個時候遇見了阿諾德？她閉上眼睛，彷彿看見自己正穿過十字路口，走進坐落在泰森角四十層高的銀座大廈。

法學院剛剛畢業的新科律師，卻來應聘要求有兩年以上工作經驗的高級律師，是不是有點不自量力？這是她求職路上的第幾次面談，她已經記不清了。她覺得自己像一隻想要飛卻怎麼也飛不高的小小鳥，沒有根基，無依無靠。

她平靜地打量著坐在對面的這個中年男人，淺棕色頭髮梳理整齊，稜角輪廓分明的臉龐，剛剛刮過的臉還泛著微微的紅潤，透出成熟男人清新的魅力。她專注的眼神吸引了他的眼神，他似乎完全忘記該問她什麼問題，他們就這樣面面相覷了足有十幾秒鐘。（一二）