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坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

誰的女兒（九）

宋久瑩
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依婷自然不會說，她不喜歡父親生氣。

在沒有其他選擇的狀況下，接受翠西亞是父親當年最好的選擇，應該是雙贏。翠西亞與父親結婚獲得美國居留權，父親有了女人。

或許父親的死和大麻有關，警察一定會發現的，這個祕密守不住了……自從昨天噩耗傳來，依婷便猶豫著是否該告訴母親，保守祕密是和父親的約定。

瓦妮塔察覺家中有大麻味後，依婷問了父親。「我只抽一點，沒有害處，比香菸更安全。」父親解釋道，「但是非藥用大麻還不合法，女兒妳得替爸爸保密，好嗎？少量大麻讓我放鬆，心情比較舒暢，妳也注意到了吧？」父親剛抽過大麻煙，談興很高，第一次他對依婷提起自己的身世。更準確地說，是父親第一次談起他的過去。

那天翠西亞不在，父女二人坐在房間的沙發上。搬出父親臥房後，依婷很少進來，環望房中仍保存著童年的記憶，牆上掛著幾張依婷幼年的蠟筆畫，心愛的絨毛兔子仍在父親枕邊，洗得泛黃，絨毛也不再蓬鬆。淡淡的大麻味漾在空氣中，昏黃的燈光下，她發現父親蒼老了不少。

「我的父親是軍人，生活清苦。我很小的時候，母親就離開了，父親說她吃不了苦，跟別的男人走了。父親對我管教很嚴厲，大學快畢業時，他心肌梗塞去世了，留下一生微薄的積蓄。我服完兵役，用父親留下的錢來美國讀書。」父親嚥了嚥口水，聲音沙啞，眼中帶著淚光，「我沒有母親，也從沒接觸過女人，直到遇到妳媽。我以為有一個家就會幸福，但是她卻拋棄了我們。要不是那個女人勾引她，也許她不會離開……」（九）

大麻

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