傑夫，你在哪裡？（二）

圖／123RF

「極光號列車」正從塔基那，沿著蘇西特納河河岸蜿蜒而行。車窗外銀裝素裹，遠遠望去，德納利山景色迷人。傑夫說：「這裡時常有黑熊和棕熊出沒，當列車靠近牠們時，牠們就迅速藏匿進灌木叢中。」這我完全相信，別說北大荒，就是在加州 的高速公路邊，我也時常看見黑熊出沒。

感覺上，我和博士生傑夫頗投緣，宛如旅途上的「艷遇」，我有點熱血沸騰。可實際上，車廂內的暖氣已不再暖和，人們呼出的氣息都彷彿會結冰似的，不少旅客把大衣、帽子穿戴上身了。傑夫和我一樣，或許內心有一把火，穿得單薄，氣色卻紅光滿面。

我們繼續東拉西扯聊天。冥冥中，被一股氣流所吸引。那是看不見、摸不著的，但可以感覺到的東西，彷彿是愛情，但又說不清、道不明。總之，血液在加速循環，促進新陳代謝。

晚上暴風雪肆虐的時候，「極光號列車」速度就更加緩慢了。在昏黃色燈光的車廂裡，不少人無精打采地醒了又睡。那些刷手機、看視頻的旅客，也因為寒冷，雙手交叉地伸進了袖筒裡。

一瞬間，車廂裡安靜極了。我和傑夫聊天的聲音，變成了竊竊私語。不知不覺的，我們的坐姿越靠越近。也不知啥時候，他把我攬在懷裡了，只覺得有一種異性相吸的溫暖感覺。有時候愛情說來就來，彷彿是一種魔力把我們連在一起了。

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說真的，我和傑夫也許有點緣分。在他之前，別人給我介紹過許多對象。可我犀利的目光，一下把他們看透了，幾乎還沒有開始已經結束，讓做紅娘的頗為不爽。傑夫呢，也是一直打著光棍。他微笑著說：「沒有喜歡的女子入我法眼。」

誰知道他說的是真是假，不過，我們在這趟「極光號列車」上狹路相逢，神不知鬼不覺的，一見鍾情倒是真的。這也許要歸功於韓國老人吹的短笛，如果沒有他的音樂響起來，恐怕我們一時很難找到吻合的話題。

我和傑夫聊累了，彼此依偎著進入夢鄉。我在夢鄉裡，夢見傑夫在足球場上帥極了。尤其那兩條長腿，跑起來如旋風一般。球賽結束後，他隨我去了杭州。我父母一看未來的女婿是個洋人，別提多高興了。我母親是最崇洋的，彷彿西洋的東西啥都是好的。她心直口快地說：「啥時候辦喜事？」

我的夢做到這裡，忽然被「乒乒乓乓」的聲音打斷了。睜開眼睛，我發現車廂裡不少旅客齊刷刷的，朝著一個穿紅衣服的男青年露出笑容。

這個沉寂的車廂，就是讓紅衣男青年給激活了。他彷彿是馬戲團裡的小丑，臉上敷著白粉，嘴巴奇大，絡腮鬍子。最引起我注意的，是他那大蒜鼻子和厚嘴唇，感覺他應該是廣東人的後裔。我為在「極光號列車」上，遇到祖國同胞而激動不已。忍不住衝他「嗨」一聲，接著，「你好」的問候又脫口而出。他聽見我的問候，向我揮揮手，用中文道：「舞起來就暖和了。舞吧、舞吧，一起來舞吧！」

車廂裡，不少年輕人都舞起來了。一下子，車廂內亂哄哄的非常熱鬧。傑夫從我身邊溜了過去，擠在人群中手舞足蹈，還帶領大家唱起歌來。那是一首俄羅斯 民歌〈三套車〉，是我非常喜歡的歌曲。我隨著盪漾的歌聲，也情不自禁地加入了他們的行列。

我從前還是個舞蹈演員，跳過新疆 舞、西藏舞、朝鮮舞，還跳過交誼舞。那年頭，跳舞就是我的精神生活和娛樂活動。記得大學畢業那年，我還著迷地去舞廳跳舞。那個經常邀我跳舞的老男人是我的鄰居，同時他也是一位詩人。他特別喜歡帶我跳華爾茲，喜歡我們一起瘋狂地旋轉。我們在旋轉中，彷彿整個世界都旋轉起來了。

舞蹈之後，鄰居老男人在香菸繚繞中寫詩。在院子裡的花壇前朗誦，贏來不少觀眾。我就是那時候喜歡上文學的，也寫著歪歪扭扭通向上帝的詩行。現在我做著文學研究工作，想必是受了鄰居老男人的影響。

我們在這狹窄的車廂裡舞著、唱著。「極光號列車」在黑暗呼吼的風聲中，緩慢前進。這時我聽到韓國老人的短笛，又在車廂裡響起來了。儘管夾雜在歌聲裡，但笛音依然清脆嘹亮。我用目光四處尋找韓國老人，想從他身上看到〈二泉映月〉阿炳的影子。

然而在擁擠的人群中，突然發生一陣巨大的異響，嚇得我整個身體縮成一團。待我緩過神來，聚在一起的人群已四處逃散。連傑夫和紅衣男青年都不知去向。只有一個退伍軍人，憑著經驗很嚴肅地說：「那是槍聲，是手槍的射擊聲。」

我急著去洗手間，沒走幾步，就看見有人尖叫著逃出來，但我還是不顧一切地走過去。這時我看見韓國老人仰倒在地，背部覆蓋著馬桶。他的額頭正中央裂開一個大洞，彷彿是被砸爛的石榴，由洞中流出鮮紅的血和白色黏稠液體。他垂落在地板上的右手緊握手槍，食指還扣在扳機上。我十分震驚，雙腿都哆嗦了起來。

韓國老人為什麼自殺？

恐懼中，我跑到另一節車廂的洗手間去了。出來後，乘警們已拉上了警戒線。我暫時回不到自己的座位，茫然四顧。（二）