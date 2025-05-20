她很吃驚，說話一向儒雅的汝陽，怎麼一下子變得這麼刻薄。她怯怯地看著滬生，生怕兩人吵起來。滬生也把目光轉向她，她衝他尷尬地笑笑。這一笑，沖淡了空氣中的緊張分子，她趁機順水推舟：我說兩位大廚，快下廚房吧，肚子都抗議了。你去烤火雞，你去做那個啥醃篤鮮。

半隻火雞、一鍋醃篤鮮，中西合璧的感恩大餐。那是她來美國過的第一個感恩節 ，火雞沒留下多少印象，那碗醃篤鮮卻讓她念念不忘。後來回上海，每進一家飯店，她便會問人家有沒有醃篤鮮。可去哪裡尋找比滬生做得更美味的那碗濃湯呢？不會再有了。她絕望地想。

飯桌上，汝陽和滬生也沒停止爭論，當然還是那個繞不開的話題──歸還是留？兩人你來我往、唇槍舌劍，她插不上嘴。

「你總不能打一輩子餐館吧？就算熬出頭來，熬成個律師，又能乍樣呢？」

「是不能乍樣。可人總是想挑戰自己，就是想活得有點刺激性，這也沒什麼不好吧？」

「沒錯。可說老實話，在這邊只能是求生存，回去是求活得更好，不是嗎？」

「可什麼才叫更好呢？我明白不了。依我看，人生本來就是不斷成長的過程。當你有勇氣給舊生活畫上句號，走向一個新的開端，我理解，這就是更好的。」

她弄不懂，他們到底分歧在哪兒。在她看來，有什麼比生存本身更重要值得去爭論不休的？有些東西在他人看來並不重要，但在自己看來，比其他任何東西都重要。汝陽和滬生都屬這類人。

聽他們沒完沒了地爭論，她忽然突發奇想：欸，我倒是有個好主意，你倆不如玩個遊戲，滬生留下來、汝陽回去。三十年後咱們再聚，看看你們各自會有怎樣的感受，到那時總該見分曉了吧。（九）