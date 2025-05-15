圖／王幼嘉

十多年來與她生活在一起的兩個人，死了。

黑夜像是永遠過不完，早晨警察出現在宿舍，吳依婷的世界瞬間崩塌，陷入無邊的黑暗。一整天她渾渾噩噩，室友吉妮和艾瑪輪流陪她、安慰她。開始她只是哭，趴在書桌上、躺在床上，眼淚流個不停。哭累了，迷迷糊糊睡著了，醒來房中只有她一個人，室友都去上課或練琴了。依婷呆呆地坐在椅子上，望向窗外一片灰暗，天黑了嗎？

拿起手機，下午四點。記得昨天下午練完琴回宿舍，也是這個時間。好容易練好了下周考試的曲目，依婷輕鬆地坐在面窗的木椅上吃點心，柔和的午陽灑入寢室，窗外校園中粉紅、雪白的櫻花綻放如彩雲。

坐在同一張椅子、同一個時間，一天之內她的人生如同日全蝕，黯淡無光。

依婷揉揉眼睛，希望只是一場噩夢。警察帶來的噩耗似幻似真，爸爸真的殺了人、又自殺了嗎？她情願相信這是一個意外，壞人闖入公寓，父親和翠西亞不幸被謀殺了。紐約不是個安全的城市，許多搶劫凶殺案。記事起，她和父親一直住在布魯克林 八大道一個小區，讀幼兒園時班上一個小朋友突然消失了，後來才知道原來全家被殺害，凶手竟然是親戚。

依婷告訴自己不要胡思亂想，警察說案件還在調查中，她無法理清雜亂的心緒，但不論如何，爸爸死了。從小和父親生活，不知是因為父親陰沉的個性，還是那天晚上發生的事，讓父女之間築起一座牆。許多年來，她面對父親總是感到不安、有些懼怕。

喪父的悲痛被巨大的驚慌和恐懼淹沒，十七年的生命中，第一次，死亡與她如此接近。不是因病而死、不是車禍意外，而是殺人和自殺……

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手機跳出一則訊息：「婷婷，媽媽和凱莉阿姨會搭今晚的紅眼航班飛來波士頓 ，明天清晨抵達。妳什麼都不要想也不要做，等媽媽！」

「等媽媽」這三個字，母親也許是第一次用，卻是依婷腦海中最熟悉的想望。從小她就在等媽媽，不開心的時候、害怕的時候、孤單寂寞的時候，總是在等待，盼望著媽媽出現。當媽媽出現時，她又覺得陌生，不由自主地生氣，排斥母親。三、四歲有記憶開始，依婷便知道「媽媽」二字是父親的禁忌，別的孩子哭著喊「媽媽」時，她只會喊「爸爸」。

「妳媽是壞女人，是同性戀變態。她不要臉，不配做母親！記好，婷婷，妳沒有媽媽，不准提這個女人！」成長過程中，父親像跳針的唱片，不停重複著對母親的謾罵。

依婷必須承認，父親洗腦式的教育發揮了極大功效，她從小便相信母親是壞人。翠西亞與她和父親同住，是唯一取代母親的角色。也不知為什麼，她不喜歡這個印尼 女人，雖然翠西亞照顧她許多年。

母親很少出現在她的生活中，偶爾來看她時，身邊總有一個女人。父親會避開，將自己關在房中。母親的車子停在路邊，坐上汽車前，依婷抬頭望向四樓的公寓，父親的臥房臨窗，依稀可見窗簾布幔後身影晃動。父親掀開白紗簾向下望，隔著距離，看不清父親的眼神。依婷知道父親不開心，朝窗子揮揮手才坐上車，父親從不回應。

母親和凱莉忙著說話，不曾留意那一雙盯著她們、敵意的眼睛。

依婷總覺得，自己和母親相處是對父親的背叛。

她抱著絨毛小兔子坐在後座，望向窗外倒退的街景。「婷婷，記不記得小時候來接妳，妳總是大哭，不肯跟馬麻走？」凱莉找話講，聲音渾厚低沉。「現在長大了，真乖！」母親接話，回頭望著她微笑。

依婷懂事後不再哭鬧，見面時仍然感到生疏與不安，母親的目光中，也透著幾分強作親熱的不自然。

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初見母親的那一幕，依婷記得很清楚。約莫三歲吧，一天翠西亞突然將她拉到門口：「媽媽來接妳了。」便轉身關上鐵門。她抬頭看到兩個陌生人、嚇得大哭，「媽媽」兩字是父親口中的壞人，她緊抓著鐵門的欄杆不肯離開。

那是記憶中第一次見到母親，充滿驚怕。後來的日子裡，每次短暫的相聚建立出的感情，又被長久的分離沖淡，甚至扭曲變形。

母親看起來很有錢，帶她入住豪華旅館別墅，在旅館裡游泳、泡三溫暖，帶她去吃各式高檔餐廳，買新衣服和玩具。母親和凱莉時常微笑、牽手、擁抱，兩人有說不完的話，這樣的相處模式在依婷的世界中不存在。家中鮮少有笑聲和對話，父親寡言，晚飯後獨自在陽台上抽菸，翠西亞忙完家事，便躲進房間打電話，。小依婷坐在電視前看卡通片，或自己玩洋娃娃。

三個人每天都在一起，卻像沒有在一起，各自沉浸於自己的世界中。

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和母親見面回家後，父親總會將她叫進房中，細細盤問離家的日子每天做了什麼。依婷如實作答，她會略過一些特別快樂的時光。父親問起母親和那個女人的事，他從不稱呼凱莉的名字，而是用鄙夷的口氣，冷冷擠出「那個女人」四個字，像是要強調凱莉是個「女人」。

最後的總結都一樣，父親恨恨地說：「我就要看看，她們這種不正常的關係能維持多久，哼！」（一）