在台灣的時間多了，每兩個月朋友們便到她這裡聚會，雷打不動。

茱迪瀏覽玻璃櫃裡各種糕點，突然眼前一亮。只見當中一個方盤裡擺了五片平日不見的蛋糕，酥皮夾核桃 奶油，一層層疊上去。

「我姓郭，昨天訂了餅乾。」

店員從櫥櫃裡取了兩包紙袋，「奶油和芝麻？」

「對、對。還有，你們有拿破崙蛋糕？」

「有，要幾塊？」

她買了兩塊。老友都忌吃甜點了，尤其是奶油，可是難得遇見拿破崙。

班車還有一個多小時，她把餅乾放進包裡，提著蛋糕紙盒往車站走，那裡有綠地，離海近。幾隻水鳥棲在步道圍欄，神情漠然。鳥是沒有表情的，不像小貓、小狗，有時就像孩子一般。

母親曾擔心她膝下無子，老來寂寞。現在看身邊老友，孩子羽翼已豐，飛到世界各地，終年難得回來。雖有血緣，他們並不真的了解父母在經歷著什麼。還是同輩人貼心，都在老病的路上，都懂什麼是視茫茫，髮蒼蒼，齒牙動搖。傑克走後，朋友勸她養隻貓。狗要遛，叫起來嫌吵，不如養隻貓，靜悄悄的，卻又活生生。都怕她寂寞。

她隨意走了走，下午的陽光曬人。往老鎮的主街走去，有很多店面，但是她已經失去東看西瞧的興致。還有什麼是沒見過的？惦記著下午的派對，想著是不是搭計程車早點回去，走著、走著，卻又走回了車站。

她縮到陰影下，靠著一堵磚牆。一些短褲、棒球帽的男孩、女孩一波波從車站出來或進去。可能是大學生。

她想起第一次吃拿破崙蛋糕。那天放學回家，家裡沒人，她去信箱裡取鑰匙。信箱裡躺了一張米色的信封，上頭寫著「楠楠」。是給她的！她打開來，裡頭一張生日卡，一個黑色短髮瀏海齊眉的圓臉女孩，穿著大紅和服笑瞇了眼。（五）