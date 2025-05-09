想到這些，他逐漸釋懷了。這只是一場鋼琴比賽，他是來彈琴的。其他動機，就拋到腦後吧！

比賽開始了，他找到自己的座位，坐了下來。

第一位上場的是矮胖的禿頭男人，穿著黑色燕尾服，搖搖晃晃上台，讓他想起了南極的企鵝。節目表介紹，這人背景顯赫，是大企業老闆，可能是商場得意後挑戰新領域。他很好奇這其貌不揚的男人會彈出什麼，結果第一個音符便震撼了他。布拉姆斯的〈安魂曲〉沉重而悲傷，像是經歷大風浪的船勇敢前行，隨時可能被吞沒卻不放棄。他聽得入了神。

他的信心開始動搖，發現自己並非唯一認真的鋼琴家。這次的參賽者都來頭不小，讓他突然緊張，懷疑參賽的決定是否正確。或許他應該待在家裡，陪莎曼莎招待來賓，喝著香檳。如果到台上彈錯了，甚至彈不出來，會多麼丟臉！不，他不能這樣想。他深呼吸，試圖平靜下來。

接下來是一位穿拖地紅色禮服的中年女人，身材稍微發福，年紀不輕，臉上的妝容顯得不太自然，看來不習慣這樣的正式場合。她的禮服也顯得庸俗，像是百貨公司打折區的商品。女人緊張地坐下來，端端正正地彈奏〈小狗圓舞曲〉，技巧雖然不錯，但缺乏情感。他聽後稍稍安心，並不是每個演奏者都是專家，有好有壞，他不必太在意成敗。儘管如此，他還是很在乎排名，還是希望能有好成績。

等到他出場時，原本手心的潮濕不安已經消散，他恢復了外科醫師的自信，從容走上台，坐在鋼琴前深吸一口氣，開始演奏。

當音符從指縫間流淌出來的那一刻，他便篤定知道，手感找回了，這次的演奏一定會圓滿完成。（一○）