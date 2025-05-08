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琴難自禁（九）

蕭景紋
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「這個節目我知道！主持人超有名！」她突然興奮了起來。

「說不定贏了，全家人都能上電視。」他自作聰明地說。

莎曼莎啐了一口，「少做夢了，我們怎麼可能去上節目。總得先贏了再說吧！」

儘管嘴裡刻薄著，她的態度明顯溫和下來，好像已經默許他的參賽。

接下來發生的事，是他當時意想不到的。

比賽終於來到。他懶得再跟莎曼莎爭吵，出發那天只傳了簡訊提醒她，自己下班後直接到飛機場，免得夫妻間的爭執影響到他的比賽心情。

飛機降落時，他卸下了醫師的身分，成了一個專注彈琴的人。他很喜歡這種感覺。到旅館餐廳吃了晚餐後，便早早休息了。

隔天到會場，儘管他能在醫院冷靜完成八小時的手術，卻發現自己此刻像個小男孩一樣，緊張不安。

會場人很多，他沒有看到熟悉的面孔。他回想昨天在醫院手術室撞到珍珠醫生的情景。對方知道他入選，刻意恭喜他。「可惜時間衝突，我無法參加。」珍珠醫師遺憾地說。

他心裡清楚，珍珠醫師正陷在一場複雜的離婚糾紛中，為孩子的撫養權爭得灰頭土臉。

珍珠醫師不知道，自己竟無意中攪亂了他平靜的生活。僅僅因為鋼琴比賽中，一張照片裡的女孩挑起他青春期的蠢蠢欲動。

他不禁想著，不知茱麗葉會不會來？

他在人群中東張西望，尋找那張熟悉的面孔，這才發現，當初決定參加比賽，癥結竟是茱麗葉。他沒有看到茱麗葉，心中雖然有些失望，但也暗自嘲笑自己。就算茱麗葉來了，她還會記得自己嗎？說不定她早已結婚，兩人頂多打個招呼，還會有什麼可能？（九）

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