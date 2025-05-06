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琴難自禁（七）

蕭景紋
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「你太太不介意嗎？」他有點好奇。

「夫妻之間都是妥協啊。她本來也不怎麼高興，但星期六沒有球賽時，我一定帶小孩，讓她休息一天。星期天就是我的休息日，算是滿公平的吧！」

「但美式足球不只星期天吧？再說，fantasy football很花時間的，不是嗎？」自從鋼琴比賽遭到反對，他開始好奇別人如何和家人獲得共識。

外科醫師看了他一眼，「怎麼了，跟太太吵架了？」

「也不是吵架……算是無法溝通吧。」他苦笑著。

「夫妻之道是種藝術，山不轉路轉，這個道理你應該懂吧！」

他皺著眉，不了解對方的意思。

「人生苦短，我們的工作也不輕鬆，有太多壓力讓我們喘不過氣來。隨著年歲增長，我們身體只會越來越差，從前讓我們愉快的事情也沒有樂趣了。及時行樂啊，不然就沒機會了！若不是美式足球讓我的生活增添些快樂，我可能不能正常工作，也沒有精神陪伴我的家人和太太呢！你呢，你覺得你是個好先生、好爸爸嗎？」

他想了想，和孩子沒有交集點，和莎曼莎也沒有話題。他搖了搖頭。

「對嘛，我就說，該是做些改變的時候了！想幹麼，就放手去做吧！」

他若有所悟。有些話不用說得太明白，他了解對方的意思。

接下來幾個月，他還是固定每天練琴，不理會莎曼莎的抱怨，也私底下報名了鋼琴比賽。他決定不告訴莎曼莎。若是什麼都不說，那就不是謊言了。再說，不過就是個鋼琴比賽，是他自己的小秘密，不會妨礙任何人的，他這樣說服自己。

那封信他等著好久都沒來，甚至都忘了有這件事。（七）

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