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琴難自禁（五）

蕭景紋
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四個人安靜吃著飯，氣氛有點詭異。「我想跟你們商量一件事……也不是商量啦，事情都安排好了。」他發現和家人說話時很不自在。

孩子和莎曼莎莫名其妙看著他，像是看外星人的眼光一樣。

「這幾年，我工作壓力很大，沒有時間陪你們，也沒有時間照顧我自己。我覺得應該是有些改變的時候了，以後學校的事情我會多參與，也會多陪你們媽媽。不過首先，我要先完成一些自己的事情。很久以前，我以為我會成為專業鋼琴師，後來發生了一些狀況，讓夢想中斷了。我打算參加一個鋼琴比賽，可能暫時會忙一點，請你們多見諒。」

兩個小孩沒太大的反應，繼續吃著咖哩。倒是莎曼莎，看不出來是驚訝還是不悅。「會影響到工作嗎？」她比較在乎實際的問題。

「比賽那一周，我請了假，同事也答應幫我值班了。其餘時間，我會好好注意，不讓練琴影響到工作。」他試探地瞄了莎曼莎一眼，「不過可能沒有時間參與那些飯局或球局。」

原來這才是重點，莎曼莎覺得被出賣了。她皺著眉頭說：「這些活動很重要，關係著你和孩子的未來，你不能那麼自私。」

「我們吃完了，可以上樓了嗎？」大兒子察覺氣氛不對，給弟弟一個眼神。趁爸媽沒有反應，兩兄弟飛快跑到樓上。

「這些年，我辛苦工作，為的就是這個家。我只是想做一些自己喜歡的事情，難道連這些自由都沒有嗎？」他按捺著不滿，壓低聲音，卻因為激動有點沙啞。

「你要彈鋼琴，鋼琴也買了，沒有人妨礙你啊！但是比賽很浪費時間，醫院人事那麼複雜，你請假那麼久，不是有點不負責任嗎？」莎曼莎的聲音高了起來。（五）

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