李清菱插話進來，道：「好啦，紫妮，不要跟她計較了。對了，稽虞呢？」她往紫妮的身後看看，並沒有稽虞的影子。

「哦，」紫妮淡淡地說道：「阿虞的『大姨媽』來了，肚子痛。」

黃鶯看著紫妮，道：「真的嗎？」

紫妮真有些不快了，微微蹙起眉道：「你這樣胡思亂想的，我都不敢跟你說話了呢！」

黃鶯撇撇嘴道：「我不過問一下罷了。」

李清菱道：「好了，好了啦，稽虞特殊情況，不來就不來嘛。我們趕緊去看看，喏，」她指著商場門口的巨幅海報，「今天可是有很多的促銷活動哦。」

紫妮笑道：「你可看好了錢袋子，不然等下一衝動買了沒用的衣服。」

李清菱吐吐舌頭道：「不會的，今天不是有你這個高參在嘛。」

紫妮道：「我可沒有本事看得住你的購物慾望。」

黃鶯道：「那我幫你一起看著她。」

紫妮看了黃鶯一眼，道：「你還是好好看住你自己吧。」

三個人一起笑了，走進了商場。

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周末的商場，打折促銷的活動熱鬧進行著。國際金融危機差不多快三年了，國家為了配合世界，一直在拉動內需。商家幾乎每個周末都搞什麼促銷，花樣繁多，優惠誘人。商場裡人頭攢動，百分之八十都是青春的臉龐，當然，濃濃的慾望也處處洋溢。

紫妮、黃鶯還有李清菱一層樓一層樓逛著，終於，在紫妮的建議下，黃鶯掏錢買了兩件很漂亮的外套、一條裙子、一條長褲，李清菱買了一件大衣，紫妮自己也買了一條漂亮的裙子。

三個女孩子的臉頰都紅紅的，紫妮的額頭上已經有一些細細密密的汗珠了，商場裡很熱。拎著購物袋，紫妮看著黃鶯和李清菱，問道：「怎樣？還逛嗎？」（二三）