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隧道（七）

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那個人就是蔣自強。可當真的看到，她心裡卻泛起一百個問號。

廖梅帶他們去了靈堂，上香、鞠躬、燒元寶，就像例行公事。她以為蔣自強會有意料之外的舉動，比如獻上芬玉生前最愛的花，或紙鶴之類的信物，但什麼都沒有。甚至，他還在靈堂外接了好幾個電話，天生的大嗓門，並沒有流露出可見的悲戚之色。她有點失望，既然如此，為何要回來祭拜？簾幕後面，死者安靜地躺在那裡，對這一切不聞不問。

看到蔣自強出現，守靈的男孩、女孩紛紛放下手頭的事情，起身看著他。站在廖梅身邊的丹丹也輕聲問道：這個人是誰？廖梅說：你姑姑的小學同學。小學同學？他來這裡做什麼？丹丹詫異地看著她。可能，他有事情要做吧，廖梅輕聲說。

丹丹似乎恍然大悟，難道這個人就是暗戀過我姑姑的那個人？聽我爸說，他現在已經是個大富翁了。他還怪奶奶當初沒有答應這門婚事，不然我們現在就是大富翁的親戚了。丹丹的話，引起了男孩們的注意，廖梅不得不用眼神制止她。丹丹悻悻然坐下，繼續摺元寶，眼神卻沒有從蔣自強身上移開。

祭拜結束，三個人離開，開車去珠門鎮吃飯。車裡，蔣自強問她們，門口那個女孩是芬玉的侄女吧？她們倒長得滿像。剛才，他們從靈堂出來時，丹丹跑過來，加了束潔和蔣自強的微信，還說姑姑的好朋友也會成為她的好朋友。

這女孩身上哪有一點芬玉的影子啊，廖梅想道，卻聽見後排座位上的蔣自強重複著說道：滿好、滿好，也不知是說丹丹，還是在講電話。

當車內迎來片刻安靜，廖梅不緊不慢地說了句：芬玉最喜歡的是另一個侄女，人在外地，沒能趕回來呢。（七）

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