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流過我們的河（一八）

桑文鶴
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就著回憶，歐可明把手裡的菸抽完，然後轉身進了自己的屋子。第二天早上，她起來時，寶珍已經起來，在打掃院子。院子裡，一點凱伯留宿過的跡象都沒有。

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陳麗華是第三天才回來的。人憔悴得不行，睡了幾天，又病了一場，在永吉的診所掛了兩天的吊針。病一好，陳麗華就把兩個姑娘都叫到跟前，說是辦完歐文林和陳正賢的喪事以後，她也不打算在陳村待了。她在看守所的時候就想好了，自己為了老爹、為了孩子，在這村裡待了大半輩子了，以後的日子要為自己活。

寶珍哭著問她！「媽，你要去哪兒？」

「現在還沒想好。」陳麗華說。

半個月後，陳麗華走了。走的時候誰也沒驚動，只是給寶珍的手機上留了一條微信，說是等安頓下來了，再跟她聯繫。

不久之後，寶珍也賣掉了鎮上的房子。她給歐可明說，她要去南方。

凱伯倒是還在村子裡，只是依舊很忙。村裡人說現在村裡要發展，都得自己出去找機會。凱伯做為村長，時不時地就得出差。

陳家就這樣散了。當初歐可明從麒城回來的時候，一直覺得自己就只是這個家裡的過客。可現在，這個陳家的院子裡，卻只剩下一個不姓陳的她。

她每日深居簡出，在父親和外公的靈位前燒香祈福。

陳家的事過去三年以後，村裡有人給她說媒。介紹的都是二婚男，作媒的都是村裡的大嬸。大嬸們心疼她，握著她的手訴說著她們想像裡，她的不容易。說著、說著，都能落下熱淚來。

對她而言，這樣的關切很是難得，於是，為了不拂大嬸的面子，她都去見了。可很多時候，都是男方沒看上她。（一八）

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