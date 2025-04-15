女人則如同一朵盛開的玫瑰花，嬌艷欲滴的，一雙藍綠色的眼睛直勾勾地看著前方，不知道她的對面是不是就站著那個通身上下都散發著英雄氣概的男人。紫妮盯著那個女人，卻覺得她正在深情地望著自己呢！紫妮笑了──給女人拍相片的攝影師的水平真好啊！

紫妮忘記了在哪裡看見的，抑或還是曾經聽見過一個專業的攝影師說，拍人物一定要拍眼睛，這樣拍出來才會讓看到相片的人覺得人是活的，目光會隨著觀看的人動的，就好像這個美麗的女人，無論人從那個角度看，都覺得她在看自己。紫妮悄悄嘆口氣，是感嘆女人的美麗呢，還是攝影師的攝影水平，她不分明。海報上面還有一些其他的人、車、飛機……紫妮微微攢了一下眉，突然有一點意興闌珊的。也是，老掉牙的沒有任何新意的故事有什麼吸引人的呢？可是，既來之則安之，況且好萊塢 的製作技術確實好，碧眼金髮的美女帥哥也是養眼的。再說，周末了，總是要放鬆一下。

紫妮轉過頭，宗正的後邊又排了好幾個人，看樣子這電影還真的很火爆呢。

紫妮走過去道：「看幾點的？」

宗正道：「正想著問你呢。」

紫妮道：「九點半的還有嗎？」

宗正道：「等下問問。」

排到宗正了，售票的女孩子很冷淡，答覆宗正很簡單，就是「有」或者「沒有」。可能她太忙了，也或者她面對的問題不需要更多的詞彙。紫妮在一旁聽著女孩子的回覆，看著女孩子那張畫了濃妝的臉蛋兒，忽然想這樣的語言環境，會不會讓她終有一日失去了說話的能力？

紫妮正自胡思亂想，宗正已經拿了電影票過來了。

紫妮問道：「幾點的？」（七）