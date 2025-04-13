「其實我很早就坐過森林火車，那時在禮品店看到火車這幅畫，因為喜歡，就買了回來掛在牆上。有一天我對那幅畫看著、看著，頭就暈起來，感覺上好像聽到火車轟隆隆從遠處來的聲音，之後就發現我坐在火車上。最後火車停在那座森林裡，我離開森林後到舊金山 ，在要過天橋的時候，看到你跑著去趕火車。你能感受當時我的那股悸動嗎？茫茫人海中，我看到了我的摯愛！可是，我還不知道該用什麼方法與你相遇。我猜想你很可能在高科技公司上班，於是我總在不同的時段坐火車，在轉站中心改搭捷運，期望能與你相遇。」說著，琪琪的臉紅了起來，「記得嗎？我們曾在天橋擦肩而過。」

他當然記得，那天為了要不要跟著她而錯過火車。

「於是，我決定留下來，在這個時空與你結緣。」

「然後我們就認識了？不對，這有時間的差距。」

「雖說每次穿越只有二十四小時的重疊時間，但我們可以選擇穿越到較早的時候，甚至選擇在這個宇宙生活。」

「所以你可以穿越到兩年前？」伊森說：「那我也可以穿越到這裡更早的時候。」

「即使你回到更早的時候，最終還是要在那天面臨生離死別──我們改變不了最終的殘酷命運。」

「那妳隨我一起穿越到我們相遇的宇宙。」

「這就是我穿越回來找你的原因，我以為我可以改變命運，到關鍵的那一刻，我才知道結果也是一樣的。我們只能相處到其中一個生命結束的時候。」

「生命結束？為什麼？」

「火車還是會翻下山谷。」

「可是我沒事呀。」

琪琪低頭不語，泣不成聲。

伊森忽然明白了，那一瞬間他如雷轟電掣。山崩地裂，他的世界毀滅了。（八）