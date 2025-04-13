流過我們的河（一一）

「家暴。」其中一個警察說：「從很久以前開始，歐文林就一直在家暴陳麗華。」

「什麼家暴？我怎麼從來不知道？」歐可明問寶珍，「姊，你經常回家來，媽有沒有跟你說過爸打她？」

寶珍搖了搖頭。

「說是從來不往穿上衣服還能看出來的地方打，都是在比較私密的地方……」警察說，「我們隊裡的女法醫已經看了，確實有傷。陳麗華也是覺得丟人，忍了這麼多年，也沒跟別人說。那天晚上歐文林又喝了酒，然後拽著她進屋。她再也忍不了了，哭著出去想跳河自殺。結果被陳正賢給看見了，她這才給陳正賢說了，還讓陳正賢看了自己的傷。陳正賢說，他也是一時之間沒有忍住。」

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陳正賢說：「招進來了一個禍害。」說這話的時候，坐在審訊室的他閉著眼睛，一副已經認命的樣子。「一開始還可以，後面開始喝酒以後就不行了。因為這個，麗華說她想離婚，可我不同意，覺得說出去不好聽。也怪我，太愛面子，把自己的女兒給害了。」

陳正賢交代說，他進到歐文林的屋子裡，看到他死豬一樣地躺在床上，呼嚕打得震天響。歐文林臉上那種心安理得的滿意表情讓陳正賢怒火中燒，他本來想拿枕頭把他給捂死，可又怕歐文林反抗起來，自己這老胳膊、老腿的不是對手。於是，他想起了自己床底下的獸藥。

「那藥是給牛馬騾子驢用的，如果用到人的身上，那症狀看起來就和犯心臟病 一樣。我掰開他的嘴，把藥倒進去了半瓶，然後就靜靜地坐在一旁看他毒發。後來我又找了條毛巾，把他嘴邊吐的白沫給擦乾淨。」（一一）