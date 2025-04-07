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雪夜記（八）

陸蔚青

小珠笑的時候、說話的時候，都在她心中回放。小珠的嘴角旁邊有個小酒窩，濃密的黑髮略略有些蓬鬆，就像自己的頭髮一樣。那時她剛剛聽說，在工廠街口，那家情侶髮屋的女主人說，那叫沙質頭髮，像沙子一樣粗礪的頭髮，不光滑，微微的彎曲。王麗就有這樣一頭沙髮，但這樣一頭漂亮的頭髮，並沒有得到丈夫的喜愛。

那時候她像女僕一樣，看著丈夫與他的情婦調情，他們當眾調情，好像沒有她這個人。她的臉慢慢變黑了，她的頭髮長得像刺蝟一樣，她的手指甲很長，她不想剪掉。有一天，她發現人們像躲瘟疫一樣躲避她。

我還是一個人嗎？她問自己。

她說出事的那天是黑夜。老韓從外邊回來時，就已經酩酊大醉，那時她正在床上睡覺。老韓進來，一腳就把她踢下床。她的頭先著地，血從她的臉上流下來。老韓罵著，又給了她幾腳，然後就上床睡了。他帶著酒味的呼吸惡臭難聞，他的呼嚕就像狼叫。

王麗躺在冰冷的地上，昏沉了很久。天快亮的時候，她聽到老韓翻身的聲音。這個惡魔要醒了，她想，渾身顫慄起來。她能想到他醒來會幹什麼，侮辱她、欺凌她、強暴她，像牲口一樣發洩。他從來沒有把她看成人，看成女人。

王麗嚶嚶地哭了一會，然後想起前一天來過的那個年輕女人。她想起她的笑，一口珍珠一樣的貝齒。那貝齒閃閃發光。王麗不再哭，慢慢坐起來，床頭掛著一條繩子，繩子上有她的頭髮和血。她就用這繩子綁住他，她殺了他。她不後悔，唯一的遺憾是不能將翠翠和他一起，讓他們共赴逍遙之地。（八）

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