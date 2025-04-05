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房樑土（全文完）

韓秀
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不必查資料，作品的細部一點一點地從眼前移過，毫無疑問，整個畫面的右下角，高大廊柱之下，盛裝華服矜持地將左手放在胸前，露出婚戒的年輕女子便是新娘，她是整桌賓客注目的焦點。她右手邊的男人應當是她的兄長，正在準備接過小童送上的一杯美酒。

那麼，「穿藍色衣裙」的女子又是誰，應當是一位普通的賓客，正滿心好奇地側臉打量著新娘。然而，在一些專書裡，「藍色衣裙」變成了新娘的服裝，於是造成了混淆。事實上，新娘穿著白地藍花的華麗長裙，blue-and-white，青花。一個字面上美麗的錯誤，造成了長時間的混淆。

她拿起話筒，打電話給阿爾多瑞博士，很親切地跟他說：「有人曾經形容新娘身上的衣裙如同青花的紋飾，青花是鈷藍窯變的結晶，一個藍字當頭，忽略了白色乃是底色，如此而已，您不必過於自責。」

「當然、當然，青花仍然是白瓷，釉下彩繪才是藍色。是我大意了，大家都大意了，真是對不起。謝謝你啊，親愛的黛安娜，你要不要再去看一下原作啊？」

回到家中，她說：「再去探望一下委羅內塞，可好？」

他說：「當然，我陪你去。」

華燈初上的巴黎，羅浮宮的大門已經嚴絲合縫地關閉了。展廳的燈光一個連一個轉暗了，羅浮宮最大的作品和最珍貴的作品遙遙相對的這個展廳依然燈火輝煌，館方人員在兩個相對的大門處停下腳步，黛安娜‧丁一個人走到了展廳的中央，面對了委羅內塞十米寬的巨作〈迦納婚宴〉。一百三十個人物中，新娘端坐著，注視著正在走近自己的女子，臉上都是感激。

停留片刻，她倒退著，再次欣賞神話般的威尼斯風光。然後，她轉身，面對了蒙娜麗莎親切的微笑。滿心喜慰，忍不住讚嘆出聲：「人生，是多麼的豐美啊！」

再也按捺不住，利卡爾多奔向她，一心一意，要把他的黛安擁在懷中，永遠永遠。（全文完）

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