翠翠和老韓是老相好了。陳姐說。老韓就因為這個打媳婦兒，打得可狠了。有的時候翠翠他倆一起打，把他媳婦的頭髮都擼下來了。

啊，小珠嚇了一跳，小珠說：那翠翠沒老公嗎？

有老公，管不了。陳姐說，她老公那個身子骨，還不夠老韓一隻手捏的。然後把手伸出來在臉上拍一拍，本來就血色充盈的臉上掛著水珠，更像一只大蘋果了。

女人啊，陳姐嘆一聲說，啥叫幸福？找個知冷知熱不打你的男人，就是幸福。

小珠的心中劇烈震顫起來，她想起那蓬頭的女人，灰暗的臉和茫然的眼睛，在開門時她看到那女人眼中的神情，那時她不知道那是什麼。現在她明白了，那就是恐懼和不安，還摻雜著一種深深的憎恨。小珠打了一個寒顫。

沒有人報警嗎？這是家暴呀。小珠說。

誰敢報警？你沒看見牆上的獵槍？陳姐說。老韓是打獵出身，以前也有人勸過他，他立刻翻臉，說誰敢管他家事，他就崩了誰。

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待到小珠再見到蓬頭女人時，已經是幾年以後了。那時她已經離婚，這是小珠沒有預測到的事情。曾幾何時，小珠以為婚姻就是地久天荒、白頭到老的永恆事業。她搬出五棟，租了一間小房子，生活十分拮据。于今那時當主編，對小珠說，請她給雜誌寫專欄，寫監獄裡的故事。小珠將所有監獄轉了一圈，對女子監獄很感興趣，就決定寫女子監獄的故事。

小珠來到女監，先見過監獄長。監獄長個子不高，卻健壯，穿一身警服，腳蹬長皮靴，腰上掛著皮帶，垂在胯上的是手槍套，明晃晃地耀眼，有西部警察的味道。她腳下生風，一頭短髮颯爽英姿，與披肩長髮、穿黑呢大衣的小珠並肩一站，是完全不同的兩種女人。（四）