我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

雪夜記（四）

陸蔚青

翠翠和老韓是老相好了。陳姐說。老韓就因為這個打媳婦兒，打得可狠了。有的時候翠翠他倆一起打，把他媳婦的頭髮都擼下來了。

啊，小珠嚇了一跳，小珠說：那翠翠沒老公嗎？

有老公，管不了。陳姐說，她老公那個身子骨，還不夠老韓一隻手捏的。然後把手伸出來在臉上拍一拍，本來就血色充盈的臉上掛著水珠，更像一只大蘋果了。

女人啊，陳姐嘆一聲說，啥叫幸福？找個知冷知熱不打你的男人，就是幸福。

小珠的心中劇烈震顫起來，她想起那蓬頭的女人，灰暗的臉和茫然的眼睛，在開門時她看到那女人眼中的神情，那時她不知道那是什麼。現在她明白了，那就是恐懼和不安，還摻雜著一種深深的憎恨。小珠打了一個寒顫。

沒有人報警嗎？這是家暴呀。小珠說。

誰敢報警？你沒看見牆上的獵槍？陳姐說。老韓是打獵出身，以前也有人勸過他，他立刻翻臉，說誰敢管他家事，他就崩了誰。

待到小珠再見到蓬頭女人時，已經是幾年以後了。那時她已經離婚，這是小珠沒有預測到的事情。曾幾何時，小珠以為婚姻就是地久天荒、白頭到老的永恆事業。她搬出五棟，租了一間小房子，生活十分拮据。于今那時當主編，對小珠說，請她給雜誌寫專欄，寫監獄裡的故事。小珠將所有監獄轉了一圈，對女子監獄很感興趣，就決定寫女子監獄的故事。

小珠來到女監，先見過監獄長。監獄長個子不高，卻健壯，穿一身警服，腳蹬長皮靴，腰上掛著皮帶，垂在胯上的是手槍套，明晃晃地耀眼，有西部警察的味道。她腳下生風，一頭短髮颯爽英姿，與披肩長髮、穿黑呢大衣的小珠並肩一站，是完全不同的兩種女人。（四）

上一則

吳作人與蕭淑芳

下一則

收音機坐禪

延伸閱讀

法官維持裁定 禁川普政府引外國敵人法驅逐委內瑞拉黑幫

法官維持裁定 禁川普政府引外國敵人法驅逐委內瑞拉黑幫
不滿城區監獄計畫 布碌崙抗議者拖延施工

不滿城區監獄計畫 布碌崙抗議者拖延施工
馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻
台各地監獄超收 北所4.4坪擠8人 空間小火氣大衝突日增

台各地監獄超收 北所4.4坪擠8人 空間小火氣大衝突日增

熱門新聞

電視劇《繁花》拍攝地上海影視樂園「黃河路」，點亮霓虹，2024年7月對體驗遊客開放夜場參觀。(新華社)

響和不響─讀小說《繁花》

2025-03-28 02:00
原本漂亮典雅的小洋房，如今爬滿蔓藤，雜草叢生，破磚碎瓦一地。 （圖／作者萍萍提供）

欲語淚先流

2025-03-27 02:00

貴族的血統

2025-03-30 02:00

退休生活

2025-03-27 02:00

露宿機場初體驗

2025-03-28 02:00
好友陳昱大學時領洗，從左到右為馮允文神父、陳昱、王慧敏。（圖／作者王慧敏提供）

人生若只如初見

2025-04-02 02:00

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲