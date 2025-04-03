隔天，惠芬向安東年抱怨。安東年好脾氣地說，自己老婆的職業病很麻煩，把所有人，包括他的父親、母親，都當成是小學二年級的學生，都要聽她的。惠芬笑著說：原來她是你們家裡掌權的女皇。

安東年說：女皇個屁！為了家庭和諧，我們全家統一意見，假裝什麼都聽她的。因為如果你當面不奉承她兩句，她能不停跟你講道理。有一次我在種萬象苗的時候，她在一旁碎碎念，結果上百棵萬象苗被煩得不想做萬象了，全部變成了玉扇。

惠芬大笑。安東年又說，：現在我們都知道怎樣對付她了，那就是，無論她說什麼都不搭理、不申辯。等她說爽了就完結了，我們該幹麼還是幹麼。

剛才那酒沒喝好，高不高、低不低，憋得難受。安東年的心情變得很糟糕，腦子裡轉來轉去盡是些莫名其妙的事：前途未卜的塑膠廠，惠芬躺在她家花棚接待室沙發上的模樣、父親臉上的沮喪和苦笑……他懷著恨意，對準一堆拌好的東北草炭，撒了好大一泡尿。

然後，他匆匆把手頭的事情處理完，打電話約朋友一起去武術館練拳。雖然沒有發生什麼事，但他有種要發生什麼不好的事的感覺。站在空曠無人的大棚內，無能為力的感覺尤其明晰，而要遣散這種不好的無助感，找個合乎法律的方法揍什麼人一頓，或者去被揍幾下，是個不錯的選擇。

但是，他剛想出門去武館時，鄉幹部帶著一群客人來到他的棚參觀。今天他們本來是要去惠芬家的大棚的，但惠芬家的棚坍塌了，臨時改到這邊來。帶外地客人到花棚參觀、考察，是鄉裡扶持綠色環保企業的一項舉措，每次鄉裡按人頭給費用，客人如果選購了花草登記起來，月底連同參觀費用一起結算。（一六）