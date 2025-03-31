圖／王幼嘉

住在五號的陳姐和張師傅一家，比周明和小珠年齡大一些，五十年代人，下過鄉，兩個人長得相互襯托。陳姐三十多歲，臉龐像一只蘋果，又紅又圓，笑的時候嘴角向上，兩個門牙之間有一個明顯的縫隙。她的工作單位就在五棟樓下，她在自行車棚裡看自行車。陳姐對自己的工作非常滿意。自行車棚入口處，有一個小工作間，裡面有桌子、椅子，牆上掛著車牌。陳姐坐在裡面，有人來存自行車，她就把小窗子打開，收了車牌，存好鑰匙。

她的工作時間是別人上下班時間，人們在工廠上班時，陳姐正是休閒好時間。她就坐在溫暖的小房子裡織毛衣、聊天，她們兩個人一班，也不寂寞。時常有小姊妹來找她玩。別看工作位置不大，工資和一線工人是一樣的，就連發獎金，也從沒有落下他們。

在五棟廚房做晚飯，陳姐就說起月獎、季度獎、年終獎等諸多獎金。有時獎金分三六九等，陳姐是服務行業，屈居末等，陳姐也是高興的。她一邊做飯，一邊笑咪咪地說：挺好，知足，不給也是有理的，給多少都高興。天天不出力氣活，風吹不著、雨淋不著，有工資，還有獎金，我還有什麼可說的。陳姐這樣說話時，上嘴唇就翹起來，寬大的眼皮垂下來，一張臉洋溢著滿足。

在小珠的生活中，最知足常樂的人就是陳姐了，小珠從來沒有看到她不滿足的時候。她是敦厚的、樸素的，也是圓潤的。她是與生俱來的好女人。陳姐只上過初中，沒畢業就下鄉幹農活，回城後在自行車棚，她從沒有非分之想。她對生活的熱愛常常讓小珠感嘆，但那時小珠並沒有真正體會到生活滿足的意義。小珠從個人角度出發，感到這樣的生活並不完美，小珠甚至想建議她讀讀書、學學英語。看看小說也好呀，小珠想，感到她在浪費時光。小珠幾乎就要衝口說出來了，後來小珠打消了這個念頭。原因很簡單，小珠聽到他們叫她「小周媳婦」。小珠聽到這個稱呼時愣了一下。

在小珠的生活中，她一直是以個體出現的，她並不知道自己會以這樣的身分，存在於工廠街五棟。這個稱呼就像「李家奶奶」、「張家嬸子」一樣，有一種依賴別人存活的感覺。這個稱呼無疑傷害了現代女性李小珠的自尊心。但工廠街的鄰居們並沒有意識到這一點，她們喜歡這樣稱呼鄰居們，比如「陽陽他媽」、「聰聰他媽」。那時小珠還沒有孩子，她就屬了丈夫。當然西西也不能倖免，她被叫做「小張媳婦」。

這種民間稱呼打消了小珠建議陳姐讀書的念頭，她突然明白，在工廠街五號，她應該改變自己的生存方式，順從大多數人的生活方式和價值觀。如果陳姐是幸福的，小珠為什麼要改變她對幸福的認知？而且小珠的身分也改變了，她變成了另一個人。在工廠街，李小珠並不為人了解，鄰居們不知道她的職業、不了解她的生活，甚至不知道她的姓名。小珠跟在丈夫身邊，就是「小周媳婦」，有了寶寶，就是寶寶媽媽，這種純樸的稱謂消除了李小珠的個人身分，讓她突然有隱身的感覺，她對這種「隱姓埋名」的生活產生了一種奇特的感覺，好像小珠不再是小珠，只是周明的附屬而已。

而他們，五棟其他的眷屬們，好像沒有人注意這一點。在五棟，所有外單位的家屬都是沒有姓名，只有代號的。只有秀兒除外，人們稱她是秀兒，而不是「于德龍的媳婦」。小珠經過反思，想也許因為她與鄰居們交流不夠，於是在一個黃昏，在廚房裡人最多的時候，她重新介紹了自己，說我叫小珠。陳姐他們愣了一下，點點頭。小珠以為她們會叫自己名字了，但第二天，人們依然稱呼她是「小周媳婦」。

小周媳婦，鄰居們一邊刷碗、一邊做飯，一邊叫著她，她也就慢慢習慣了這個稱謂。好像一個人進入新環境，有了一個新名字，這個名字讓她忘記過去，也忘記自我，這個名字只為這個環境命名。

小珠稱她們陳姐、小袁，對其他的鄰居，也叫慶本媽、洋洋媽，她知道這樣是泯滅她們個體的存在，但她唯一的選擇是入鄉隨俗。小珠就這樣成為五棟的一分子。

陳姐的丈夫姓張，小珠就跟著周明叫他張師傅。他是電工，在供電所工作。新家安電燈時曾遇見小麻煩，那時周明一個人站在方凳子上，門開著，張師傅就過來幫忙。對於家居布置，周明有他明確的設計，或者說他並沒有什麼設計，他只是原樣複製他小時候的生活環境。比如他喜歡在頂棚吊一支明晃晃的管燈，而不是用檯燈，他認為檯燈過於昏暗。他喜歡明亮的房間，並因此自豪。

張師傅輕鬆地解決了問題。他個子比陳姐略高，生得極其單薄，身體好像紙片一樣沒有厚度。但這個單薄的男人，卻有一種不容小覷的神情，刀條臉上帶著強烈自尊。小珠第一次看到他，就感到了這一點。他拒絕小珠的感謝，他翹起的嘴角帶著對明確表現出的感謝的輕蔑，那種工人階級的不卑不亢。

小珠並沒有反感，雖然她感到無所適從。東北人不太說謝謝，好像這樣說很生分，小珠明白這一點。這是一種地域或者階層對情感的不同表達。小珠感到他是聰明的，他有自己的處事方法。（一）