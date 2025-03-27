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金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

孟婆（全文完）

雁北
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這證實了我的猜測。現在顧不得怕了，哪管她是什麼鬼物，我揮舞著球棒，準備上前一棒轟翻牠。

牠顯然對這棒子有些顧慮，退了幾步。我趕到母親身邊護著她，鬼物的牙齒和舌頭發出嘶嘶的聲音，我說：「去你媽的！」一棒子上去。

牠的碗掉落在地上，「匡啷」一聲碎了。破碎聲驚醒了中了咒的母親，「啊！」的一聲看著我說：「小胖，這個老太婆是誰？」

母親認出了我！這表示這鬼物是有弱點的。我心裡很高興，手上的球棒還是不停揮舞著。鬼物繞著我們，像是一隻惡狼找篝火的破綻。

「壞人盜壘！」我聽到了熟悉的聲音：「是小康！」他不知道哪個時候打開了房門，拿了「布魯克林粉碎者」，出現在牠的身後。

老嫗也困惑著，但小康哪由得牠，一棒敲到牠的頭。這個鬼東西倒像人一樣也吃痛，唉喲一聲跌坐到了地上。

我想到那天職棒的夾殺畫面，心中一亮：原來小康那時就知道，要怎麼對付這鬼物，老早就說要我們一起夾殺牠！打鐵趁熱，我吼著：「夾殺！」拿起了舊球棒，朝鬼物的頭，結棍地又是一下子。

牠沒有再作聲，整個趴在地上。我和小康的距離越來越短，你一棒、我一棒地擊打著已經沒有還擊之力的鬼物。牠沒有流血，身體像一縷敗絮，也像一個洩氣的氣球，越打越扁，慢慢地就這麼沒了。地上留下一些像燒過的灰，還有那個甕。

我和小康邀著：「Give me five！」小康正要和我擊掌，卻一手摀著嘴，跑到廁所大吐特吐了。

「真是一個多事的夜！」我趕快回頭看著母親，怕她嚇著了。

母親早就回到了床上，醫生開的鎮定劑藥效上來，她正呼呼大睡著。（全文完）

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