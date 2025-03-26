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彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

孟婆（一四）

雁北
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視窗裡出現一個碩大的眼睛瞪著我，我驚呼了出來。裡面的人這時離鏡頭遠了些，整張臉看得到了，臉上有一顆長了毛的贅疣：是那個我三十年沒見到的老嫗！她一點也沒變！

「網路斷線」是我最後讀到的訊息。

7 夾殺

我焦急地左手拿著球棒、右手攙扶著小康，跌跌撞撞地回到了家，生平沒有這麼狼狽過。小康生平的第一杯啤酒是喝猛了，在運動酒吧就已經上了頭。他進了門後就倒在沙發上，呼啊呼地打著鼾。可是和老嫗的對峙中我需要他，我急著拍他的臉頰，沒有用！只好放下小康去找阿蒂，這個女人也睡得像一隻死豬，怎麼也搖不醒，像是中了鬼物的咒了。

只留我一個人，要獨自面對這個鬼物。我後悔讓小康喝酒，如果有他幫忙，我的膽子和實力會大很多。母親又和牠關在一間房內，我得趕快！學著小康吐了口水在左手上，兩手搓揉著，拿了小康的舊球棒，向上天懺悔著我的叛逆，我真的希望這回有神明能幫我。

我推開了母親的房門。伏夏的大熱天台北市晚上也有快三十度，可是房間裡的溫度竟然讓我呼出白氣，像走進一個冰窖。

母親乖乖站著一動也不動，老嫗正拿了個瓷碗，盛了半碗綠澄澄的湯汁，在半黑的房間裡還透著像鬼火一樣的螢光嚇人，我馬上打開了電燈。

老嫗沒有停下她的動作，嘻嘻說：「妹子乖，再喝幾口，妳就什麼都不記得了，人生一切煩惱也都忘了。」

我突然領悟到，母親這兩天的退化是不是因為喝了這個湯水？老嫗這時指著我說：「妳今天不是把胖崽子都忘了嗎？」咯咯笑著，聲音像一隻鴟梟。（一四）

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