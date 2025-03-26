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那天傍晚，托米回到家裡，將羽絨衣順手扔到沙發上時，看見茶几上有一個敞開的紙盒。托米一眼就看見了女孩子頭上的紅色髮帶，還有女孩子的印花圍巾。托米頓時臉色蒼白、神情緊張，不知所措時，看見妻子陰著臉來到他面前問：「這些東西哪裡來的？露露是誰？我想知道。」

托米低著頭不作聲，妻子一把從紙盒裡抓出露露的信：「你什麼時候與露露在一起了？你看看，你看看這些肉麻的情信，我都寫不出來，看著就覺得惡心，你倒是像寶貝一樣地藏得那麼好。你是不是把她藏在你心裡了？」

托米沒有作聲，妻子忽然難以自控地哭泣了起來。她一邊哭，一邊把信撕得粉碎，撒向托米。紙屑很快紛紛墜落在地毯上。托米心裡覺得對不起妻子，但嘴裡又不肯說道歉。他默默地望著妻子哭泣、發瘋，卻站在一邊，一動不動。

妻子哭夠了，停頓下來說：「我會去找露露，我知道她的地址。」

托米有些膽怯：「別，別這樣。」

托米的妻子「哈哈哈」地笑起來：「看來你是真的愛上她了。」

托米說：「沒有，我只愛你！」

這天晚上，托米的妻子搬到沙發上睡。她又生氣又悲傷，一個人默默地流淚，直到天亮，才迷迷糊糊地睡去。托米睡前給露露發了手機短信，告訴她明天下午五點，在她小區路口等他。短信發出，托米倒在床上，鼾聲如雷。

露露接到托米的短信，有些莫名其妙。為什麼不來家裡，非要她去路口等？露露這天比較忙，除了教學，還有一個會議。因此，她也沒有多想什麼，只希望下午的會議早點結束，可以去赴約。

初冬時節的下午五點，暮色已經降臨。露露罩了件大紅羽絨衣去小區路口，鄰居小女孩正在彈舒伯特的曲子。（五）