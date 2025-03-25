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孟婆（一三）

雁北
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我這可愛的小朋友竟然隨身帶著我送他的「布魯克林粉碎者」！

我笑著叫小康過來，小康看著四周圍新鮮的環境，嘴巴不停說：「滿壘全壘打，帥斃了！」

我把啤酒推了過去，他問我是什麼，我說：「這是大谷翔平最愛喝的飲料！」他聽了二話沒說，拿起來咕嚕咕嚕一口喝完了一整杯。等我想要叫他緩一緩時，已經來不及了，他舔著嘴巴，拿著空杯子說他還要。

小康永遠給我不斷的驚奇，我又幫他叫了一杯，但是這次我叫他慢慢喝，編的理由是棒球選手只能喝兩杯。我發現和母親的失智搏鬥了這麼一陣子，我會編各種善意的理由了。

小康倒也配合我，第二杯就慢慢啜飲著。他一邊興高采烈地看著懸掛電視上的球賽、吃著垃圾食物，精采處又和其他人一起吆喝著，我知道他永遠不會忘了今夜。

是時候看看母親了，我於是打開了視頻……

母親躺在床上睡著了，電扇轉著、暗暗的沒有開燈。在夜視下，黑白的畫面給我陰森的感覺，像一座古墓。

原來還嫌熱的運動酒吧突然變得涼颼颼的，是開大了空調了嗎？我胡思亂想著。

這時睡著的母親突然坐了起來，對著房間的角落講話，電扇的聲音嗡嗡地響。這邊道奇隊打了一支全壘打，女侍們開始搖呼拉圈，客人們起著鬨。一切都鬧哄哄的，我聽不到母親在講什麼。

調過的攝像頭沒有了死角。我看著母親的對面，只有一團黑黑的影子。白天熟悉的各種事物，在暗裡全化成了層層疊疊可疑的黑影。慢一點！黑影子變形了……

一個瘦小的人從黑影中站了起來。我用食指和拇指把畫面放大！這個人走出了視窗外，去了哪裡？我焦急地找著……（一三）

大谷翔平 道奇 布魯克林

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