我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

花樓會（二六）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

妍筎頓了一下，槿心的臉上已經恢復了安靜。但是，不知道為什麼，妍筎似乎在槿心的眼底，看見了一絲淡淡的輕藐似的。妍筎的臉上又紅了一下，可是她不能不繼續，咬咬牙，她說下去：「所以，假如你能夠離開，我想這對大家都比較好。」

槿心看著妍筎，清亮如水的一雙眼睛裡忽閃忽閃的。妍筎囁嚅著嘴唇，也不知道是不是應該將底下的話說完。

突然，槿心微笑了起來，很安靜，妍筎卻感覺到彷彿一面牆迎向自己倒了過來。她略往後躲了一下，手裡的咖啡杯子晃了一下，杯子裡的咖啡灑了出來。

「呀！」妍筎低低叫了一聲，慌忙把杯子放到桌子上，飛快抓起桌子上的紙巾，「真是晦氣！」妍筎一壁擦著裙子上的咖啡，一壁嘟噥著。

槿心安靜地看著妍筎，沒有什麼反應。

妍筎垂著眼皮，緊蹙了眉──雖說擦拭得很及時，終究淡青色頂經不起髒，一塊不大的淺淺褐色斑漬顯得有一點怵目驚心似的。當然，也或許是妍筎自己的心理作祟，才看那塊斑漬扎眼。看著那塊斑漬，妍筎不太清楚咖啡漬是否容易清洗掉，果然洗不掉的話，這一條裙子也就不能穿了。

妍筎嘆口氣，這條裙子她很喜歡，穿上身的效果也非常好。記得穿著這條裙子在穿衣鏡前轉過來轉過去的時候，寧笠淳的眼睛裡微微閃動著亮光。這之前，妍筎已經記不得有多久的時間了，不再看見寧笠淳看見自時，眼睛裡會發出熠熠的亮光了。

想到寧笠淳在自己身上飄過去近乎虛空的眼光，妍筎突然感覺身上一陣燥熱，拿著紙巾，賭氣似地在裙子上又下死勁擦拭了兩下，卻什麼用都沒有。（二六）

上一則

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

下一則

南寧大哥、瘋子法蘭克

延伸閱讀

好紓壓… 「走，去豬圈喝咖啡」 年輕人正流行

好紓壓… 「走，去豬圈喝咖啡」 年輕人正流行
先清洗再炸熟 雲南「蚱蜢拿鐵」喝過的人都說不錯

先清洗再炸熟 雲南「蚱蜢拿鐵」喝過的人都說不錯
咖啡雞蛋價格漲不停 在美吃頓健康早餐成奢侈消費

咖啡雞蛋價格漲不停 在美吃頓健康早餐成奢侈消費
咖啡豆太貴 零售業者不買了

咖啡豆太貴 零售業者不買了

熱門新聞

家鄉至味之漢中鍋貼

2025-03-16 02:00
王鼎鈞談到激動處，時而比手，時而沉思。（記者何振忠／攝影）

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

2025-03-22 19:44
王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

2025-03-22 02:23
圖／江長芳

長舌婦

2025-03-16 02:00
江長芳／圖

長舌婦

2025-03-17 02:04
作家王鼎鈞著作逾40種，作品及人生一如長河，數十年創作不輟，近日出版自選集「江河旋律」，他在世界日報專訪中暢談創作，樂此不疲。(記者何振忠／攝影)

世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家

2025-03-22 02:30

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消