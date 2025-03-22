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男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

孟婆（一○）

雁北
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康媽媽突然顫抖了一下，沉默了下來，空氣一下子似乎凝結了。我有點尷尬，小康則是個沒事人地躺在電視前看職棒。

不知道經過了多久，「唉！沒想到你也看到了牠。」康媽媽吁了一口長氣，下定了決心說：「牠是個鬼物！我懷孕時就遇到過牠，這個殺千刀的禍害精！」她憐惜地看了小康一眼。

我看她衰老的臉上充滿著哀傷，有些不忍。但都講出來了，我也橫下了心問：「牠也逼您喝那綠汁？」

康媽媽說：「嗯，有一次康伯伯不在家，我睡著午覺，這個鬼物突然出現在床邊。我整個人就像被下了個定身咒一樣，不由自主地被她擺弄著。」我點著頭，想起我那次看到老嫗也是身不由己。

康媽媽繼續說：「牠餵我喝了一口綠汁後就不見了，你說邪不邪乎？」想要往下說，眼淚卻先流了下來。

我趕快抽了一張面紙給她擦眼淚，歉疚地說：「對不起康媽媽，勾起您的傷心事，不舒服就別往下說了。」我是真心地抱歉。

康媽媽把淚揩掉了，微笑地搖著頭說：「沒事，胖小子，康媽媽也憋了很多年了，一直想找個人講講，心裡舒坦些。」她說了下去。

「後來的懷孕過程就很不順，一度以為這個小孩保不住了，結果……」她看著小康。

好像突然有人拿了桶冰水，從我頭上澆下去，我想：原來是鬼物害了小康一生！我恨得牙癢癢的。

康媽媽慘淡地笑著說：「也不知道為什麼，沒被害死的小康卻讓這鬼物心有忌憚。好久以後牠又來鬧了一次宅，小康為了保護我，拿了個棒球棍在她前面舞著，竟然把牠趕跑了！」（一○）

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