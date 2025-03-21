馬賽克雜貨店（全文完）

以後，怕是再也遇不到這麼理想的顧客了，她在心裡嘆息道。

他看到窗台上那盞馬賽克玻璃燈──那是她花了半個多月時間拼成的，燈罩上點綴著紅黃藍等色的珠片，即使在陰天，也給人一種隨時可能綻放光亮的感覺。

「我的那盞被火燒掉了，差一點就拼好了……」他喃喃道。

她察覺到他的異樣，猶疑地說：「那這盞送給你好了。你有孩子在老家是吧？拿去給家裡小孩玩吧。反正，放在我這裡也沒用……」

她腦海裡浮現的卻是自己女兒小時候的身影。那時候，工作之餘，她常給女兒做衣服、做風箏、做紙燈籠，無論做什麼都能成。

「不要了，真的，我用不著的……」男人轉過身，好像在掩飾什麼。而她的目光還停留在原地，還在喃喃自語。這是她第二次想到這個男人或許也有家，也有孩子。

「那我走了，謝謝你啊。」男人低頭，快速走到門口。

她跟了出來。他的行李就放在那裡，連半個編織袋都沒裝滿。看著很輕，隨便一拎就能拎走。

「拿去送給家裡小孩玩嘛……」她捧著玻璃燈，眼前浮現女兒六歲時的模樣，紮著兩條辮子，在田野裡深一腳、淺一腳地走著，馬上就要走到那條危險的水渠邊了。

小心啊──她在心裡喊道。

可已經來不及了，女兒的身體從水渠上滑下來，栽進草叢裡。

她眼前一黑，腳下路面出現裂痕，裂隙逐漸增大，瞬間匯成深淵的模樣。

那天，異鄉人走後，她又將燈移回窗台上。

以後，每次望著窗台的方向，她總會想起那個人，一種奇怪的表情隨之浮現在臉上。她瞇著眼睛，好像看見雲層深處的亮光。（全文完）