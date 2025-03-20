圖／薛慧瑩

被拱傷的男女是夫妻，男的也是安家村東字輩的，叫安東平。他的老婆劉春花，是四川人。他們把孩子扔奶奶家後，到這小賣部打麻將。剛才安東平出來撒尿，被野豬撞了個正著，拱上了。劉春花身上有血，傷勢看上去比她老公嚴重些。還好野豬個頭不大，而且餓得沒什麼力氣，要不然他們早就被捅死了。

安東年走近，舉起鋤頭對準豬頭好一頓砸。他有些不敢相信，自己逞一時之勇，居然打死了野豬，要知道，壯年的野豬老虎半道遇上，都要禮讓三分。躺地上的這頭雖然不是十分強悍，但少說有一百四、五十斤。他回過神後，發覺胳膊和腿抖得厲害。

野豬被打死了，看熱鬧的人紛紛從安全的地方合攏過來，繼續舉著手機拍、拍、拍。一個很肥的男人嚥著口水，踢踢野豬說：味道一定很好，要不然大家分了吧。

安東年鋤頭往地上一頓，威風凜凜，低聲咆哮：「你說什麼？」

肥佬嚇得退後一步，好像怕安東年一鋤頭敲死他似的，訕笑著說開個玩笑、開個玩笑。

旁邊小飯店的胖子老闆娘說：安東年大帥哥，野豬賣給我唄。

五千，安東年隨口說。

三千！

四千！

成交！

2

這幾天安東年哪裡都沒去，日夜守在花棚，做著防止花棚塌頂，和在塌頂的時候迅速搶救花草的種種準備。他種的這些多肉植物，用來賣的那部分大都是普貨，從幾元到幾百元一棵的都有。另外那些是自己養著玩的，收藏級別的，價格貴得嚇人，幾千、上萬、幾萬的都有。更寶貴的是他和舅舅一起培育出來的新品種，還未投放市場，說是無價之寶也可以。

父親昨天下班過來看他時說，新搭的花棚，鐵柱上的油漆味尚未消盡，就來了這麼一場大雪災，運氣實在不怎樣。前天，父親舊同事的機械廠工棚被雪壓塌後，他就開始睡不著覺，替安東年和花棚揪心。安東年的問題是，花棚很大，新棚、舊棚加起來，超過十畝地。哪怕全是普通的花草，平均二十元一棵，幾萬棵，出了事也是按百萬計。還有搭新棚花掉的那一百萬，棚若毀了，所有的錢等於扔進了太平洋，血本無歸。

昨天，小寶開玩笑說，如果花棚能買保險 ，而且也買了的話，就不用守在這裡吃西北風了，安心回家睡。棚塌了，找保險公司要錢，搞不好還能賺一筆。小寶本意是要安慰安東年，但起到了相反的作用。安東年一直都不怎樣喜歡這個徒弟，覺得他並不是真心實意熱愛花草，功利心重了點。

別的不說，培育一個十二卷的新品種，從打種子到播種、育苗、篩選、淘汰、養大，再淘汰一批，終於能看出特徵，確定是個有價值的好品種，至少要五年。他花棚裡的這些優選新品，是他從小跟著舅舅老陳，花了十多年才培育出來的，一直不捨得拿出去賣，寶貝似地藏著、捂著。怕別的玩家來棚裡玩時拐走一兩棵，流出市場被無良的組培商人拿去大量繁殖而貶值。

如果花棚塌了，保險真能賠付，這些花了幾千個日夜培育出來的新品種如何估價，還真是個問題。你說這幾棵值一萬、那一棵值三千，保險公司會同意麼？多肉植物圈，對於新品種有個不成文的行規，培育者說它值三千就是三千、一萬就是一萬，不能還價──這是對第一代培育者的尊重。這些複雜的邏輯和理念，局外人、保險公司的人理解得了麼？

三指大一棵花賣一萬、兩萬，不是多肉植物玩家是沒法理解。外行人不會跟你計算培育的時間，不會跟你計量這些花是你從一萬還是一千棵苗中挑出來養大的──用了多少心血、熬過多少失敗，只有你自己才知道。

最名貴的那幾百棵，他挑出來搬到比主棚安全的休息區。休息區是一排不到三米高的平房，用塑膠板搭成，比高六、七米用鋼條和塑膠薄膜搭起來的主棚牢靠。這些花草來之不易，不少還是他從舅舅那裡「偷」來的。幾年前，他建好第一個棚後，向舅舅要些花。舅舅知道他講江湖義氣，怕朋友從他手上弄走了新品，不肯給。

舅舅是個固執的老頭，曾有老闆頭腦發熱，價錢出到八萬，想買他一棵實生的玉扇，他都沒點頭。他就只好「偷」了──今天下幾片葉子回家自己繁殖、明天藏幾個小苗……好不容易才弄得自己的棚上了點檔次，不是清一色的普貨。

剛進家門，父親就告訴安東年，惠芬家的舊棚塌了。惠芬家的舊棚是用來做親子 活動的，種著些小孩子喜歡但不貴的景天和吊蘭之類的粗生植物。夏天，安東年家擴建新棚的時候，惠芬過來幫忙，說她家的舊棚鏽得嚴重，明年初夏要拆了重搭。現在果然塌了，因為這場大雪。（二）