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金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

花樓會（二○）

常湘雲
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說罷，佳菀喝完杯子裡的最後一點茶水，起身飄然而去，留下妍筎一個人好半天回不過神來。當然，現在面對著槿心，妍筎有些回過神來了，心裡卻有些懊惱。

妍筎可不是要懊惱的麼？要不是佳菀的烏鴉嘴，又怎麼會不知道哪裡就跑出來了白槿心這麼樣一個狐狸媚子！妍筎看著槿心那張貓臉，突然不知道要如何開口了。

也不知道是不是看出來了妍筎的為難，槿心微微笑了一下，開口說道：「寧太太，您找我來是？」又頓住了，似乎等妍筎說話的意思。

妍筎抬起手半掩了嘴，打掃了一下嗓子，然後放下手，目光隨著手落在了桌子上的咖啡杯子上。看著杯子裡褐色的液體，歪著腦袋，似乎在思考什麼似地沉吟了一下，終究還是開口了：「白小姐想要喝點什麼？」

「哦？」槿心愣了一下，但旋即就輕輕搖搖頭，「謝謝！我不喝。」

妍筎也不堅持，只是端起來自己的咖啡杯子，啜了一口咖啡，然後小心翼翼似地將杯子放回到原來的地方，又盯著咖啡出神看了一會，似乎思忖著要如何開口似的。槿心也並不急，很有耐心地等著。

終於，妍筎抬起了睫毛：「白小姐，我想，你應該知道我今天找你來是為什麼罷？」

槿心點點頭，不說話。

見槿心不說話，妍筎心裡有些慌，卻立刻又感覺很生氣，竟是自己慌張起來了？應該是對面的白槿心要慌張才對呀！這樣想著，臉上就陰沉下去，開了口說道：「白小姐，我想在跟你說之前，應該要請你先要了解一件事，我跟寧笠淳是從高中起的同學，大學、研究生也在同一所學校的。」（二○）

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