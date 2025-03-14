圖／王幼嘉

我「蹦」的一聲跳了下床。離打球的時間三點鐘還有一陣子，我得找點事做。

我翻著童話書，一個人享受這周末下午屬於孤獨小孩的寧靜。書頁裡蹦出來的是一個接一個緊張玄奇的世界，這些故事讓我忘了外面的世界。

外面世界沒忘了我，這時我聽到了笑聲：「呵──呵──嘻──嘻──」遠遠從對面公寓的陽台傳來，笑聲裡面我只感覺到空虛與絕望。

那是姚家姊姊，她癡笑著赤著腳站在四樓陽台的矮牆上。

她慢慢走在不到五寸寬牆頭，因為面積窄小，她只能雙腳一前一後地往前挪動著。身上穿的是過膝的白睡袍，挪動時過長的睡袍常常會卡在大腿內側，她不時得用手把多餘的布料揪出來。走不穩的時候她就兩隻手臂平展、上下微動著，像是一隻沒羽毛但躍躍欲飛的鶴。

這時屋裡有人叫她，其實我沒聽到什麼，但感覺就是有個人叫喚著她。

姚家姊姊跳下了矮牆，回到了暗黑的屋裡。裡面暗悄悄的，像是裂了一張大口吞掉了她。

她不是一個人住嗎？屋裡還住著誰？我疑惑著。不知道為什麼，我覺得那屋裡透著古怪。我還努力地看著裡面，什麼都沒有，只有一些零落的家具。

姚家姊姊回來了，嘟囔著一些含混不清的囈語。這次她爬上了矮牆，沒多耽擱就毫不猶豫地跳了下去。她的跌落像是一格一格放著慢動作，像是一隻受傷的鶴無力地拍著沒浮力的翅膀，嘴中發著哀鳴。

迎接她的是堅硬的水泥地，我聽到一聲沉重的墜地聲，慢動作馬上變成了停格。姚家姊姊趴在地上，頭上冒出了紅色的液體。起先只有一小片，後來溢了大半個地面，像是打翻了一缸濃稠的紅墨水。

我惶恐地看著四周，想要求救。這時我發現空地有個熟悉的身影，棒球棍扛在右肩上，那個人是我的球友小康！他仰著頭，一動不動地看著對面四樓，合不攏的嘴巴裡含著棒棒糖，他竟然也是個目擊者。

我不敢一個人待在家，慌張地出了門想去找小康。到了空地附近，姚家姊姊躺的地方已經圍著一群人議論紛紛，小康也擠在裡面看熱鬧。我只好不情願想擠進去找他。人們嘴中不時漏出「精神失常」、「獨處」、「自殺」……斷斷續續的一些我似懂非懂的話。很幸運的，我只看到蓋著她白布的一角。

我拽著小康衣服，把他拉了出來。他很高興看到我，笑呵呵說著：「胖子，打球！」我很奇怪他怎麼沒有被這麼可怕的事件嚇到，他似乎有種對可怕事情的免疫力 ，在這節骨眼還想著打球。我訝異著我這位特殊朋友的勇氣。

我問他：「你看到姚家姊姊嗎？」

小康沒聽進去，嘴裡說：「打球！打球！」他把吃完的棒棒糖棍子扔了，「胖子，你小心，我會打全壘打！」

我看小康沒辦法專心，心裡急了，又問了一次。這次他總算說：「她想飛！」

我說：「對，但是她沒飛起來！」我心中想到了鶴。

接下來小康說的話卻讓我吃了一驚，他說：「壞人叫她飛！」

什麼壞人？我看過屋子裡面，暗暗的哪有什麼人？我馬上問：「哪個壞人？我怎麼沒有看到？」

小康努著嘴，指著人群裡面說：「那個！」

我順著看去，一個個子瘦小，穿著藍布黑褲子的老嫗正擠在人群裡看熱鬧。

她的臉來得生，這個鄰里內大部分是眷村改建搬遷來的，所以原來就是老鄉里，熟頭熟臉的。但是這個老嫗我還是第一次見到。

我走近了些，盯著老嫗瞧，她長得和一般老太太沒什麼不同：滿是皺紋的臉，小小的眼睛被垂下的眼皮耷拉著，下巴上有顆滾毛的大痣。頭上盤著個鬆鬆的髮髻，有個暗色的木釵斜插著也不見它掉下來，懷裡還揣著個花包袱皮兒。

她臉上的表情卻和其他圍觀的人不同，嘴角略略上揚，露著笑意。

老嫗發現我在看她，就朝我叫著「來來來」。說也奇怪，本來害怕的我這時候卻一點也不怕，我感覺她像一塊磁鐵般把我吸引了過去。

她牽著我的手說：「胖崽子你看，這個姚家姊姊去做神仙了喔！」

一陣風把白布吹開了，我看到了底下蓋的姚家姊姊，仍然是趴著，膚色更顯得蒼白，四肢不自然地扭曲著。

這時老嫗彎著腰，頭湊近了我說：「你要不要看這個姊姊臉？」

我搖著頭說不要，想要擺脫老嫗牽我的手。哪知道她牽我的手來得死緊，像個鐵鉗子一樣，我半點也掙脫不了，而且越用力越緊，像一隻老鷹爪子上的麻雀。

躺在地上的女人手和腳動了動，我驚訝著：難道她沒死？我又看著周遭看熱鬧的人群，竟然沒有一個人注意到這件事。

女人動彈得更多、更大了，她用一隻手撐著翻了身，吁了一口長氣，用已然骨折的手臂撐著頭側臥著，看著大家嘻嘻笑著。

四周人仍然無動於衷，大家都瘋了嗎？我急了起來，想叫卻沒有聲音，喉嚨像是僵在空氣裡。

老嫗手探入了包袱皮兒，掏出來一罐咖啡色小甕。她用牙齒咬開了甕口的塞子，把甕伸到了我的嘴前，我看到裡面的湯水綠澄澄的。老嫗把甕朝我遞了遞，我聞到一股腐爛的土腥氣。（二）