當然，佳菀也是要嫉妒妍筎！眼看著就三十歲了，還是小姑獨處。雖說年輕女人臉面上的事情是大事體，使用的也盡是偏高檔的化妝品，到底遮蓋不住打拚奔波的疲憊。一張臉，雖然傅粉施朱的不薄，卻依舊透了青蒼出來，露出來些許未老先衰的痕跡，叫人看了有些心驚。

或許是心急，也或許是眼紅妍筎，每每和妍筎說話，就不免會陰陽怪氣幾句。雖然妍筎不覺得佳菀的話中聽，也不會認真跟佳菀計較。只是，佳菀有些不知好歹似地又來了一句：「表姊，你可要當心哦，雖說你這樣的好，也要當心表姊夫呢！」

妍筎看著佳菀，不明白佳菀何以要這樣說。佳菀神祕地笑一下，伸出一根塗了蔻丹、指甲紅艷艷的手指頭點住了妍筎，張張嘴卻又沒有說出什麼話來，彷彿有些欲言又止的遲疑似的。

妍筎微微攢了眉，不耐煩地甩下頭：「你想說什麼就說嘛，這樣欲言又止的，吊我胃口喔！」

佳菀笑起來，手放下去，睫毛也垂下去，聲音卻從胸口悶悶地傳了出來：「如今的中年男人可都是香餑餑呢，尤其寧笠淳那樣事業已經有了些成就的男人。」

妍筎呆了一下，不知道佳菀的話是什麼意思，正要問，佳菀又抬起睫毛，臉上笑意吟吟的，眼睛深處卻彷彿是水仙花缸底的黑石子一樣，上面汪著水，下面冷冷的沒有表情。看不透她在想什麼。妍筎心裡跳了一下，終究沒有開口問。

●

妍筎看著端坐在自己對面的槿心，突然明白了佳菀那一句「中年男人可都是香餑餑呢」是什麼意思了。（一六）