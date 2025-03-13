有人說他在車間裡偷偷地喝，差點兒被工頭發現。即使發現，也沒什麼大不了的，只要不鬧出事故，他們都睜一隻眼閉一隻眼。化工廠的空氣對身體不好，本地人根本不願做那種工作。

隨著天氣變冷，越來越多的人加入飲酒者行列。除了香菸，店裡銷量最好的便是各種價廉、度數高的白酒。鄭秀敏在心裡並不希望這些可憐人喝太多酒，酗酒的後果她是知道的，但她更不希望自己的生意變差。

那天晚上快打烊時，一個顧客在結帳時提醒她，店裡有盞燈壞了。那個人指了指頭頂，掀起門簾，逕直出去了。她怔怔地站在那裡，想著本是燈火通明的地方忽然多出一塊陰影來，更要命的是，自己竟渾然不知。

那拉提來店裡買酒那天，她在等電工來──但電工臨時有事來不了，可能要第二天才能來。而梯子早就借好了。她微笑地望向那拉提，臉上流露出無助的表情。這幾年，為了生存，她逐漸習慣扮演弱者的角色。她問他能不能幫個忙，她指了指梯子，又往天花板上那盞燈的方向指了指──也不知道有沒有指對。他愣怔片刻後，快速會意過來，顯然，她的行為並沒有讓他感到過於突兀。

她扶著梯子，看著他單薄的身影一步步往上爬，逐漸接近壓抑的頂部。本來，這樣的事情應該由她兒子來做，但那個人早被她養廢了。直到如今，她還有大包大攬的母愛本能湧現──也惟獨對兒子才有，好似毒癮，根本戒不掉。

電燈終於裝上了，她感到原有的光似乎顫抖了一下，然後所有的光芒被集體調亮了一度。為了慶祝重新獲得的光亮，她拿了瓶好酒。那拉提眼睛亮了，捧著酒瓶子，當場就要打開喝。（七）