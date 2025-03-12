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金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

花樓會（一五）

常湘雲
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當然，妍筎還是寧願自己的臉盤子能夠小一些，再小一些。雖說不要像如今時髦的小錐子臉，也應該是瓜子臉，再不能夠，就是鵝蛋臉也好。想到錐子臉，妍筎就會撇撇嘴：「尖嘴猴腮的有什麼美？好寡相的！」卻也只是在心裡說給自己聽聽罷了。

如今的女人，哪一個不希望自己也能夠有一張尖尖下巴的錐子臉？雖然滿眼睛看過去，那些個富貴人家的太太們，沒有幾個不是地闊天圓的一張臉。妍筎對錐子臉根本不抱任何期望，但是總不能夠有雙下巴罷？為了不讓自己的臉看上去是地闊天圓，妍筎確實是費了心、費了力，也費了錢的。

都說精力和銀錢用在哪裡，哪裡就會有成效，妍筎的努力也沒有白白浪費。比起太多同年齡的女人，她看起來遠遠要年輕得多，甚至很多比她年輕很多的女人都比不得她。

有一次妍筎跟比她年輕了將近十歲的表妹佳菀閒聊，說起來美容的話題，佳菀就不無羨慕的聲口讚了一句：「表姊，你保養得真是好呀！看，一點皺紋都不看見，我跟你站一起，人家都以為我是你的表姊呢！」

妍筎只是摀著嘴「咯咯」地笑，並不說什麼，她也知曉，說一些言不由衷的話更顯得虛偽。佳菀旋即又嘆口氣：「唉！也是的呀，你是家境好、福氣好，有錢有閒，才可以保養當心，不然呀，你早就老啦！」

聽見佳菀這樣說，妍筎有些不快，臉上略微變了變，立刻又笑起來。佳菀一直對她是又羨慕又有些嫉妒的，說出來幾句有些帶刺的話，不過是對心裡不平衡的找補罷了，犯不著回懟回去。（一五）

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