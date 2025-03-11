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馬賽克雜貨店（五）

草白
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只有在這樣的床上入睡，才能夢見草原、牛羊、金子。女兒阿麗塔的臉在羊群後面閃耀。她喚他「達」，一邊奔跑，一邊連續不斷地叫喚著。她仍穿著三年前的花棉袍，還是嶄新的，嘴裡嚼著奶皮子，紅彤彤的臉蛋上沾滿綠色的草汁。他嘴角含著笑，枯瘦、乾癟的臉龐貼在線團般鬆軟的草地上，很快睡著了。

當睜開眼睛，灰帽子的烏雲扣在頭上，雨水順著帽簷滴落下來，打在他的眉毛、嘴唇上。片刻之後，他才猛然坐起，急急查看對面學校的動靜。沒有人了，連保安室的窗戶都關上了。他甩著頭髮上的水珠子，居然想不起來此刻是早晨還是黃昏，他們是在送孩子來這裡的路上，還是已經接了他們回家去了。

他迫切想要看到孩子的臉，任何一張孩童的臉，它們比世上任何東西都珍貴，與陽光和金子一樣珍貴。很多次，他藏在人堆裡，而他們被大人們領著，露出乖乖怯怯的表情，覷著眼眇來眇去，好像在觀望或尋找什麼。

每到一地，他都要去這樣的地方，不用刻意追尋，風會將他們的笑聲和嘆息聲吹到耳邊。在一閃而過的、異族孩童的臉龐中，他苦苦尋覓魂牽夢縈的那一張。某一天，他無比震驚地發現，三年前的臉早已無法準確地拼湊和還原了，他怕當那張臉出現在咫尺之遙的地方時，自己無法辨認出來。

他跨過田埂和草叢，趔趄著步子走到圍牆後面。運氣好的話，他會在那裡遇見幾個不願回家的小孩。有一次，他就在那裡和一個女孩搭上話，他們甚至隔著溪流走了好長一段同行路。女孩答應他第二天在老地方見面。幾天後，女孩的母親拿著鋤頭，像追趕小偷似地追了他一路。（五）

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