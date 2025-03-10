羽森覺得他們三個有年齡上的優勢，跟上大家的節奏，隨手舞動龍桿，應該不在話下，未料一開始就出錯了。小李雖然激情滿滿，還提前參與了幾天，但動作一直不太協調，加上他個頭小，每個動作的幅度須比別人大些，總顯得有些拉垮。羽森也不得要領，要嘛記住手上的動作，忘了腳下的步點，要嘛左右的順序搞反。竹編紙糊的龍身倒是輕巧，可持續高舉著雙手，很快胳膊就發脹發痠，不稍做休息就無法堅持。

倒是小李的同學，人家也是頭一次舞龍，無論是滿腔的熱情、專注的程度，還是強健的體魄、動作的一致性，羽森都望其項背。

沒練多久，羽森就又累又熱，汗水把秋衣都浸濕了。見小李不知什麼時候，已經脫去了外套，他也脫掉一件。再拿起龍桿，整個人清爽了不少。

隊伍裡年長的說：能脫的都脫了吧，晚上正式燒火龍時，氣溫比現在低十度左右。到時候個個都得光著膀子，渾身上下只著一條短褲。提前適應一下，免得該上場了膽怯。

還真有人脫得只剩秋衣、秋褲。這樣一來，大家不得不一遍又一遍地練習，中途休息的時間被不斷縮短。在一次次重複中，羽森漸漸摸索對了門路。手腳的動作其實是連貫的，不用死盯著別人，也不用太在乎自己，微微仰頭，權將龍身當作個活物，它有自己的走勢，龍頭往哪，龍身便跟向哪。舞動龍桿時，得想像它蜿蜒的轉身、曲行的幅度，手上的動作拿捏到位，腳下自然矯捷而穩健。

午後的排練更加順暢，大家的配合與默契程度也越來越高。人群中的父親不時看看羽森，眼神裡全是肯定和讚許。（七）