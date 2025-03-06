「那麼，她應該還在服刑。」我屈指算了一下時間。

「楊青青出獄了。」蕭琪告訴我，不僅僅是楊青青在獄中表現良好，還因為法律環境的變化：屬於正當防衛的，不負刑事責任；超過必要限度的，應負刑事責任的，應該減輕或免受處罰。蕭琪敏銳捕捉到了此契機，為楊青青提交了減刑申訴，如今楊青青已經恢復了自由身。

蕭琪還事無巨細地述說了楊青青以及她的兒女現狀。

殺夫案到此完結，我卻久久不能平靜。我迫切想要做點什麼，於是為蕭琪的法律援助中心，做了一期專題電視報導，主題定位家暴 ：拒絕家庭暴力，關注弱勢群體。這也許是我為蕭琪，或者是為楊青青，所能夠盡到的棉薄之力。

整期報導中隻字未提楊青青，讓楊青青和她的家人消失在大眾的視野之外，是我和蕭琪達成的默契。

做完節目的當晚，我謝絕了蕭琪作陪，獨自一人在法援中心地處的街道上閒逛。那是一條鬧中取靜的商業街，位於城市的老區，殘留了傳統的經營風格，陳舊而親切。各式各樣的門面房中，我最終找到了一家按摩店，小小的門面上閃爍著「巧手按摩」霓虹字樣。

推開店門，一個十幾歲的女孩守在收銀台邊，清秀而挺拔，有著超越年齡的成熟，老練地招呼我這個來客。

一位身材嬌小的中年女人，起身為我按摩。她戴著一副厚重的黑墨鏡，看不見眼睛，但是笑盈盈的表情，無法遮掩。她伸向我的雙手，粗糲而滄桑，似乎寫滿了故事。（全文完）