另一個是「歌王」，他平時在自己房間，但吃飯時間會坐在母親對面。坐到這個位置，他的目光就自然而然地聚焦在母親身上。他孩子來了，也會向他們介紹：這是東方老師。可惜他不會唱〈小燕子〉，他會唱的歌都太陽剛，母親對他似乎沒感覺。

還有一個默默喜歡母親的是「幹部」。他總是利用自己的有利地形，跟母親套近乎。可惜母親除了偶爾跟他雞對鴨講地搭個腔，並沒有表現出特別的親近。

一天下午兩點多她到養老院 時，發現「幹部」坐在母親對面，兩人正聊得投機，到底聊了什麼，她這個正常人是聽得一頭霧水。估計其中的玄機除了他們自己，只有天知道了。

「幹部」見到她，強調大家都喜歡笑咪咪的人，這應該是他最喜歡母親的地方。此時「公子」就坐在母親右後方，默默守候，母親不時轉過臉看看他在不在。話說「公子」七十多歲的妻子還健在，經常來看他，扶他走路。「公子」對別的女人含情脈脈地唱〈小燕子〉，她知道嗎？

這天午覺之後，大廳只有「幹部」和母親，其他人還沒來。「幹部」問她：你十幾歲了？母親不作聲。她對母親說：你告訴他你九十二歲了。母親似乎不願意承認這個事實，依然不作聲。她能準確無誤地說出自己的名字，寫在紙上也認得，但對年齡，教了無數遍依然不知道，或許她從心理上就不願意接受這個數字吧。

由於目光交流和答非所問的「交談」，母親似乎已經認可了「幹部」是她的好朋友。上午她像往常一樣，打開小圓盒讓母親自己拿奶片，她拿了一片放到嘴裡，然後竟然又拿了一片遞給「幹部」。

「幹部」挺紳士地搖手說不要，但母親堅持把手伸過去，對方終於微笑著接過來放進嘴裡。（三○）