圖／王幼嘉

正月十四這天，正好是星期五，羽森早早下班，回家途中接到一個陌生來電，這才想起前些天忘了給父親回電話。剛停好車，他便給父親打了過去，無人接聽。他又打了幾次，一直沒有接聽。他有些擔心，不會出什麼事吧？要不要回鄉下一趟？

晚飯時，父親終於打過來了。那邊的聲音很嘈雜，父親說話甕聲甕氣的，羽森提高了嗓門，父親也很盡力，還是沒有聽清彼此說的話。

羽森掛斷電話，再打過去，一會兒顯示正在通話中，一會兒顯示無法接聽。羽森來到陽台，抽了一支菸。

妻子說：「要不你回去看看？」

羽森「嗯」了一聲，又點燃一支菸，卻並沒有動身。他一直關注著樓下那對快樂的父子，沉浸在他們的快樂中，隱約感受到一種遙遠的溫馨。

有一年父親紮火龍時，曾手把手教他紮竹馬。從馬頭開始，須得特別講究，一不小心，輪廓就類同於狗或驢。馬身倒還好，奔馬注重起伏、站立注重修長，大致成形，細部如鬃毛、馬尾、馬蹄，用竹絨稍作修飾，一匹馬便蓄勢待發。嚴冬的竹篾冰涼，父親滿是傷口的手觸摸過的地方，卻是熱乎乎的。他閉上眼睛，當初的場景歷歷在目。即便自己手腳笨拙，但憑著記憶，完成一只竹馬的製作也不在話下。當然，他能做的，也只有竹馬。

羽森還記得，以前每到盛夏時節，父親都會帶他和妹妹去河裡捉蝦。蝦簍是自己編的，蝦網也是自己編的。他們每個人都有自己的蝦簍和蝦網，大小相宜，非常稱手。門口就是小溪，雖然溪流水淺，而且亂石居多，但也不能放過，抓不到蝦，抓幾隻螃蟹也不錯。

沿溪流往下，很快就到了小河邊。父親先下水，一邊捕蝦，一邊試探著水深。其實羽森和妹妹都清楚，小河最深處，還不到父親膝蓋，他們私下也去河裡抓過河蚌，早已輕車熟路。但他們還是小心翼翼的，緊跟在父親身後，捕捉那些漏網之魚。河的兩邊是重點區域，然後是水草邊，不只是小龍蝦、河蝦，經常還會網到小魚、泥鰍。有一次，羽森竟然捉到一條半來斤的老虎魚，外形如泥鰍，渾身黃燦燦，花紋和老虎無異。

他們收穫都不錯，蝦簍裡沉甸甸的。晚上割一把韭菜，切段加乾辣椒與河蝦爆炒，立刻香氣四溢，下酒又下飯。捉完蝦回去之前，父親要嘛跟他們玩打水漂，要嘛直接在水裡打水仗，笑聲、尖叫聲在山谷之間迴盪，衣服濕透才肯甘休。那時，他們發自內心的快樂、親近。可是隨著他和妹妹逐漸長大成人，這種快樂和親近也就一去不復返了。羽森感到沮喪，成長確實是需要付出代價的。

父親的電話總算打過來了。那頭不再嘈雜，但仍能聽到別人七嘴八舌的聲音。父親氣喘吁吁，好一會兒才平復下來。他告訴羽森，剛才在排練，他們從初十就開始排練了。

「還真要燒火龍啊？」羽森問，「你也去舞龍嗎？」

「那有什麼辦法！」父親說，「年輕力壯的都不回來，我們幾個不上，龍就舞不起來，還怎麼燒火龍？」

羽森知道父親話裡有話，一時沒法往下接。

「周末放假吧？」父親的語氣裡，有點試探的意味，又有點故作隨意。

「放。」

「哦！」

父親沒再說什麼，也沒有掛斷電話。羽森聽到按打火機的聲音，父親一定深皺眉頭，吧嗒吧嗒吸著葉子菸。每當他尷尬或不知所措的時候，總是這樣沉默地大口抽菸。或許是受了父親的影響、或許是遺傳原因，羽森也感到尷尬和不知所措，他也點燃一支菸。

過了將近一分鐘，父親才打破沉默：「你明天沒什麼事吧？」

「沒事。」

「要不要回來看燒火龍？」

「好啊，大概幾點開始？」

「晚上八點。」

又一陣沉默後，父親說：「舞龍的都還差兩個，也不知道明晚弄成什麼樣。」

羽森張了張嘴，欲言又止。他看到妻子正把一件棕色羊毛衫放進手提袋裡。那是過年前，他和妻子一起去商場給父親挑的。大年三十晚上父親試了試，挺合身，他卻不停地自己衣服還多，黃土埋半截的人了，買新衣服就是浪費錢。初一一早，他沒來得及換上便匆匆離開，就像過年跟他沒任何關係。

羽森說：「要不我來試試？」

「真的？」父親提高嗓門，「你願意回來舞龍？」

「從來沒弄過，肯定舞得不好。」（三）