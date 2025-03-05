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灰燼之華（二九）

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洗澡的時候，母親一次次試圖站起來，身體動來動去躲著沖淋頭。氣得張姐嘴裡不斷叫著：別亂動，馬上好。但事實是，因為母親不配合，洗澡的時間要長很多。這讓她更加懷念李姐，盼著這一周趕緊過去。

張姐人其實不壞，做事挺賣力的，也想把事情做好，無奈手腳太笨，遇事不過腦子。看得出來，她並不喜歡這份工作，沒人注意的時候，經常唉聲嘆氣的。張姐有一對龍鳳胎，老大是女孩、老二是男孩。老大三個月大的時候，坐在她自行車後面被甩了出去，腦子受傷，成了智障。現在已經二十多歲了，還靠她養著。丈夫受不了跟她離婚了，底層男人誰背得起這個包袱？所以這份工作是張姐養家餬口唯一的經濟來源。

這些都是王姐為了跟她套近乎，抖落出來的。還說張姐對「幹部」明顯有意，還好「幹部」沒錢，否則她真能爬上他的床。說完，順帶告訴她，兒子是搞人工智慧的，在讀碩士，將來職業前景應該不會差，暗示自己晚年是有保障的。她卻在想，難怪此人做事不那麼盡心盡力，人一旦有了退路，就不會卯足了勁往前奔了。雖然王姐刻意討好，她仍然沒辦法說服自己喜歡這個偷奸耍滑的女人。

李姐終於回來了，母親的臉上出現了久違的笑容，她鬆了口氣。一段時間之後，她驚奇地發現，母親身邊竟然存在「雄競」。

老人中，至少有三位男士對母親示好。一個是「公子」，「公子」的撒手鐧是唱〈小燕子〉。這是兩人在一次「歌詠大會」上，偶然發現的「同一首歌」。平時公子坐在母親的右後方，兩人不打照面，但只要一唱起〈小燕子〉，母親就會扭過頭去找「公子」，公子也心領神會地合著母親的旋律賣力地唱。（二九）

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