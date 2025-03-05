圖／王幼嘉

羽森說：「我就不回去了。」

長輩對父親說：「舞龍的還差六、七個。」

父親催他上車，淡淡地說：「實在不行，我們這幫老夥計該上就上。」

長輩搖下車窗，對羽森說：「到時候你可要回來。」

父親說：「他平時忙，過年就好好休息。」

羽森望著車子開遠，站在原地久久未動，心中有些感慨。他們那兒有燒火龍的傳統。臘月底或正月初，手藝人會用紙和竹條精心編紮火龍。火龍由龍寶、龍頭、龍身、龍尾組成，足足二十米長，顏料彩繪後，熠熠生輝。正月初九祁龍出海，大家簇擁著彩龍拜過龍王，平地上一番舞動，然後挨家挨戶拜年祈福。

正月十五龍遊天下，四十多人組成的舞龍隊，個個精神抖擻，手腳並力，耍龍擺陣：龍掉頭、滾龍搶柱、龍穿花、龍翻身、龍騰雲海。輪番嬉耍中，引得兩旁觀眾熱情喧騰。人們對龍身放鞭炮、噴射煙花，舞龍的非但不生氣，還得配合觀眾迎合或閃躲，腳下步伐更加激烈，把火龍推向一個又一個高潮。

最後，舞龍的隊伍走向橋頭，大家點燃香燭、鳴放鞭炮，將龍身焚入河中，送龍歸海，燒火龍便告一段落。

父親會紮龍，更會舞龍。小時候，羽森坐在一旁，看父親心靈手巧地翻動竹篾，一條龍的形態逐漸呈現。他非常崇拜父親，希望有朝一日，自己也有這樣的本事。他還真拿竹篾嘗試過，然而篾條雖然柔韌，卻也鋒利，拉出道道血口，從此他對竹篾敬而遠之。

燒火龍時，羽森混在人群裡歡呼，那麼冷的天，父親光著膀子舞龍，他的臂膀多麼有力、他的腿腳多麼敏捷，有這樣的父親是件多麼驕傲的事啊。羽森迫切地盼望著自己快些長大，成為舞龍隊的一員，成為正月十五燒火龍的焦點。

然而自從上高中離開村子、離開小鎮，羽森再也沒見過燒火龍。後來，為了確保安全，不再提倡燒火龍，這項活動便成為歷史。前些年，和父親一樣會紮龍的相繼去世，父親也早沒了舞龍的活力，今年突然要燒火龍，羽森真有點為他們擔心。

在這之前，其實也有人提議正月十五燒火龍。那時疫情 猖獗，居家隔離讓人焦躁難耐，已經很小心、很自覺了，還是不斷有人感染，症狀或輕或重，家家戶戶如有瘟神光顧。於是，有人在微信 群裡喊話：「紮一條龍舞起來吧，紅紅火火地燒一回火龍，說不定這可惡的疫情就被趕跑了。」

要知道舞龍時，隊員們心裡默念咒語──天煞、地煞、年煞、月煞、日煞、時煞，一千二百個凶神惡煞，把你打到陰山腳下，讓你永世不得翻身。一切凶神惡煞都怕火龍，疫情、瘟神，自然也怕。

當時父親真動了紮一條龍的念頭，手提彎刀就要去竹林。母親說：「你省省吧，大家都閉門不出，你紮火龍給誰看？找誰舞？讓誰燒？聽說村裡又有兩個人感染，喇叭裡天天都在喊居家，你就別添亂了。」

母親給羽森打來電話，除了反覆噓寒問暖，就是告父親的狀。說父親閒不住，一會兒想出門找老夥計打牌、一會兒鬧著要下地看看。羽森不以為意，村裡雖然有人感染，好在比城裡空曠遼闊，人跡相對稀少，還不至於讓人惶惶不安。不過母親有高血壓和心臟病 ，羽森還是告訴她注意防護。

後來疫情放開，沒來得及享受自在聚會的快樂，母親突然出現了感染症狀，而且情況急轉直下，不到一周就離世了。那些天，所有人都病病殃殃，大家拖著疲累的身子，草草為母親辦了後事。父親用竹條紮了個房子，敷上黃裱紙，在母親的新墳前付之一炬。他說，原本是打算紮火龍的，派上這麼個用場也好。說完他開始劇烈咳嗽，眼圈通紅，不知是病毒引起的，還是被煙熏的。

父親回去沒幾天，一個晚上打電話給羽森，說火龍已經初步成形，再有個兩三日，便可大功告成。羽森忘記自己說了些什麼，那兩天他喝了不少酒，頭腦沒怎麼清醒過，他唯一確定的，是那通電話時間很短。

春節長假很快就結束了，羽森開始上班。他原本是每周五回縣城的，但因為節後剛剛上班，工作並不太忙，於是他每天都跑個來回。初九那天，在回家的高速上，父親又打來電話，支支吾吾半天沒說個所以然。羽森告訴他正在開車，到家了再回給他，可後來不知被什麼事給耽誤了。（二）