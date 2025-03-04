然後，一轉身，下定了某種決心，屏住呼吸一把撿起斧頭，順著呼嚕聲的指引，用盡全身力氣，朝著聲音的來源砍了過去。砍了第一下，張新醒了，一聲嚎叫，掙扎著要起來。楊青青慌了，可不能讓張新起身，他會打她、他會殺她！

斧子被張新磨礪得鋒利無比，楊青青一下一下砍下去，就像是平日裡摸索著劈柴，手下的只是一顆木頭疙瘩，手起斧落，刀刀不落空。熱乎乎、黏糊糊的液體飛濺到自己身上，楊青青腦子裡清空了，眼前忽地明亮了，一幅幅畫面放映電影，一個個人臉晃來晃去。這一下，砍中錢磊，那一下，砍中穆光，再一下，砍中張新。一下又一下，不知砍了多少下，直到胳膊舉不起來，再也砍不動了。

事後，證實砍了十六刀。

媽媽。巧巧叫楊青青。

媽媽。大毛叫楊青青。

媽媽。小毛也叫楊青青。

那一天是晴天，清晨的光線投射到屋子裡，三個孩子早就被張新的第一聲嚎叫驚醒了，全程收入眼底。

巧巧問楊青青：你倆幹架完了嗎？怎麼流了這麼多的血？

大毛和小毛問楊青青：爸爸一動不動，是死了嗎？

大毛還問：爸爸死了，我今晚可以和媽媽一床睡嗎？

楊青青回答：是的，大毛今晚可以和媽媽睡在一起，你們仨都和我睡一床。

那麼，爸爸會打我們嗎？三個孩子有點開心、有點擔心。

不會，爸爸永遠不會再打人了。楊青青竟然感到一陣釋然的輕鬆，前所未有。

庭審焦點之一：正當防衛還是故意殺人

本案楊青青有自首情節，西山村村民也聯名出具了請願書，一致要求從寬處置。甚至公訴一方的檢察機關，也對楊青青的遭遇表達了同情。（一三）