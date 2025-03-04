頭兩次槿心拒絕了，她不想給同事們真的留下什麼「口實」。當然寧笠淳也沒有對槿心的拒絕，表現出什麼不快，只是笑笑就自顧自開走了。後來又遇上了，寧笠淳又邀請她搭一段順風車，槿心略沉吟了一下，終是微笑了起來，打開車門上了車。

第一次坐寧笠淳車子的時候，兩個人都沒有說什麼。槿心是有些緊張，不知道上了車，寧笠淳會說什麼，又怕自己說錯了話，索性就不開口。寧笠淳卻也不說話，只專注開車，彷彿是一個剛開始開車的新司機似的。

直等到槿心指著前方一個路口，跟寧笠淳說：「寧總，前邊我就到了。」寧笠淳才略轉了臉看了一眼槿心，臉上微微一笑：「好！」

停了車子，看著槿心下了車，寧笠淳也並沒有說什麼，就發動車子開走了。倒是槿心，站在街邊看著遠去的汽車，突然有些懊惱，竟忘記了說一聲「謝謝」。咬了一下嘴唇，槿心的手心裡有些濕濕的。

第一次順風車之後好些天過去，寧笠淳並沒有再跟槿心「偶然相遇」過。槿心心裡倒有些莫名其妙的失落，又摻雜著一點輕鬆，很複雜。就在「其患遂絕」的時候，再次「撞見」了寧笠淳。槿心的心跳得「怦通怦通」的，腮上兩塊淡淡的酡紅，好像喝了酒似的。

寧笠淳卻沒有什麼特別的，扭臉看了坐在副駕駛座位上的槿心一眼，臉上微微有些吃驚似的，「怎麼？今天中午喝酒了？上班時間不可以喝酒的喔！」

槿心忙抬起一隻手摸了一下臉頰，臉頰有些燙，但她心裡清楚，絕不是生病發燒。臉紅得更厲害了，就有些著急，可是她自小有個毛病，就是越著急越說不出來，嘴唇囁嚅了兩下，不知道要說什麼。（七）