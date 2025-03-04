圖／王幼嘉

暮色瀰漫於天與地之間，逐漸深沉、逐漸凝重。羽森靠著陽台，百無聊賴地點燃一支菸。幾乎就在他點菸的同時，樓下響起一陣短促的鞭炮聲，於是，寂靜的空氣裡有了興奮的味道。緊接著，小孩快樂地尖叫起來，父子倆嬉戲打鬧，孩子不時發出咯咯笑聲。他們的聲音持續了好一會兒，然後朝社區大門那邊漸行漸遠，最後消失不見，復歸於平靜。

過完初一，年味就淡了。這些年，城裡禁放煙花爆竹，過年跟平時沒什麼兩樣，無非調休換個長假、無非花錢大手大腳、無非天天胡吃海塞。還好小孩扔幾個鞭炮在未禁之列，炸裂的聲聲爆響中，回想兒時盼望過年的心境和當初熱鬧的場景，更覺得眼下這春節 沒多大意思，過年完全成了小孩子的事。已經好幾天沒聽到鞭炮聲了，羽森吐出一口煙，感嘆道：「真是一年不如一年了。」

大年三十那天，一年到頭難得聚齊的一家人，坐一桌倉促地吃了頓年夜飯，就算過年了。然而少了母親，那頓飯不僅缺少滋味，而且吃得相當沉默。妹妹和妹夫在浙江打工，每年也就過年才回來一趟。五歲的外甥自小跟著父親在鄉下生活，孩子不怎麼黏他們，甚至對父母都沒多少概念。妹妹逮著機會就滿臉親他，他不抗拒，也不迎合，只對手機感興趣。於是妹妹把手機給他，彌補做為母親的虧欠，再親他，他就有些不耐煩了。

羽森離家近，在省城上班，雖然每周回來，卻也很少和父親見一面。除了清明和臘月回鄉祭祖，順道看看父親，坐下來抽一支菸，不鹹不淡地聊幾句閒話，其他時候，他基本不回去。父親留他吃飯，他總是客氣地拒絕，匆匆趕回縣城。

父親偶爾進一次城，給他們帶來新鮮玉米、蔬菜、紅薯，或剛磨的麵粉和大米。好像刻意避開羽森，他每次都不是周末來，放下東西，水也不喝一口就要走，說回去正好接外孫放學。小傢伙在鎮上上幼稚園，晚接他一會兒，不是哭得稀里嘩啦，就是各種鬧脾氣。

妻子對羽森抱怨：「你看他弄的，倒像我們做小輩的不懂事一樣。」

羽森理解父親，就算他這個做兒子在家，也不一定留得住，何況是兒媳。他們一邊吃飯，一邊盯著電視。多虧了一年一度的《春節聯歡晚會》，雖然節目乏善可陳，但好歹有讓人開懷一笑的理由，氣氛不至於那麼沉悶。

一頓晚飯，父親就說了一句話。他端起酒杯，對他們說：「過年好。」一家人也紛紛舉起酒杯，對父親說：「過年好、過年好。」倒是外甥機靈，關鍵時刻他放下手機，鄭重地對大家說：「恭喜發財，紅包拿來。」

初一清晨，父親吃過早飯，便急著要回去。難得進城一趟，又逢過年，羽森勸他玩幾天再走。勸歸勸，其實羽森有些擔心，萬一父親同意多待幾日，還真不知如何與他相處，既顯得父慈子孝，又不刻意做作。他們之間並無隔閡，也無仇怨，和很多中國父子一樣，只是單純的缺乏交流，無話可說。他們努力過，希望借助談論些時下熱門的話題活絡氣氛，但是收效甚微。常常進行到一半，父親突然神情恍惚、興味闌珊，羽森半張著嘴，也失去了再談下去的決心。母親在時，偶爾會插幾句嘴，起到調和作用。母親去世後，這種沉悶和壓抑讓羽森無所適從。

好在父親堅持道：「家裡還有很多事。」

羽森想，妹妹和妹夫一回來，外甥就跟著他們去了。父親一個人在鄉下，孤清在所難免，為了排解寂寞，就算他要找些事做，也不用這麼著急回去。

羽森試探著問：「你一個人能有什麼事？」

「雞鴨得餵。」

「不是叫你多上些飼料嗎？」

「飼料管夠哪行，還要餵水。」

「一兩天不餵也沒事。」

父親起身，一邊開門，一邊對羽森說：「今年鎮上要燒火龍，你知道，這幾年會紮龍的都走得差不多了，我不回去怎麼辦？」

「燒火龍？」羽森以為聽錯了，「多少年沒燒過火龍了？」

「快十年了。」父親說，「正因為這麼多年沒搞過，大家都很重視。我不早點回去準備，到時候哪兒去找龍？又怎麼舞龍？怎麼燒龍？」

「那我開車送你。」

「有人回村拜年，前兩天就約好了。就在樓下等我。」

羽森不再堅持，送父親到樓下，碰見回村的一個本家長輩。長輩跟他們拜完年，問羽森走不走。（一）