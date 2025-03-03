出乎意料，張新這一次卻沒有施展拳腳開打，平靜異常。一家人勉強吃了剩飯，沉悶的空氣中，張新沒有上床睡覺，而是獨自一人待在廚房裡，傳來呲呲啦啦的摩擦聲，一下一下。

楊青青聽出來那是在磨斧頭。一把沉甸甸的斧頭，厚厚的刀刃有些生鏽了，木製柄光滑得像是抹了油。

楊青青哄睡了三個孩子，坐在床頭呆若木雞，一動不敢動。張新的斧頭磨了那麼久，刀刃應該雪亮得能照得見人影了吧？用來劈柴綽綽有餘了吧？甚至可以削鐵如泥了吧？

這麼鋒利的斧頭用來做什麼？

楊青青惴惴不安地猜想著，張新揭開謎底：去死吧！一把將斧頭扔在楊青青的腳底下：明天早上睜開眼，別讓我再看見你。張新惡狠狠地補充說：你不死，我就殺了你閨女，再去殺了你全家！

張新話不多，說完就自顧自躺倒在床上，不一會兒鼾聲大作。

楊青青渾身被抽了筋，動彈不得，就這麼坐著。臥室裡擺放著兩張木板床，相向而放，一張床是張新和大兒子的睡床，一張床睡著小兒子、巧巧和她。

是禍躲不過，死就死吧。楊青青不知道枯坐了多久，聽到了房梁上老鼠的吱吱呀呀，聽到了床鋪上兒女們的呢呢喃喃，還有屋簷邊鳥兒的嘰嘰喳喳。張新時斷時續的呼嚕聲靜止了，片刻，一聲爆破般的鼾聲震響，如同驚雷。

楊青青似乎被雷電擊中，渾身一哆嗦，清醒了：為啥我要去死，為啥死的不是他？我死了，我的兒女們怎麼辦？

楊青青站起身，矗立在另一個床頭。她聽了聽，小心翼翼抱起張新床上的大兒子，放置在自己的床上。（一二）