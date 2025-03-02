即使這樣的交談，張新也不允許。張新把楊青青鎖在家裡，不讓見人。

青青眼睛看不見，還能跑到哪裡去？楊母不樂意了：青青被關著，不像是坐監嗎？

坐監就坐監，不行你帶回家去？張新吃定了楊家人。

楊母再多言多語，張新直接開打，巴掌招待。

楊母來看楊青青，五年之中看了兩次，被打了兩次。張新追著打，揚言說：丈母娘又如何，丈人來了也照打不誤。

楊青青斷絕了和外界的一切聯絡。

第二年的春天，連綿雨，一直下了六、七天，潮濕得要擰出水來。柴房裡的柴火受潮了，楊青青點不著火，乾著急，飯菜也做不成。

下雨天張新沒下地，找人玩了一整天的牌。回到家裡，看到冷鍋冷灶的，一下子就火了。餓著肚子又輸了錢，都是因為這個瞎眼掃帚星。

這些都是張新找茬的理由，但這一次張新似乎玩膩了，要找個新花樣。

張新從懷裡掏出一把乾菸葉，二話不說塞到灶火洞裡，點著了，呼啦啦的火苗散出一股子味道。

這是啥味兒？楊青青問道，自言自語：像是燒菸葉。一周之前，楊青青偶遇到了從自家屋前經過的趙峰，說了兩句話，得知趙峰是去收割菸葉，她多嘴問他索要一把。不為別的，楊青青的腳氣病發作了，又疼又癢，幾乎走不了路，想要用土方子菸葉泡水敷一敷。

趙峰為啥要給你捎東西？你背著我幹的好事！張新發聲：說，背著我，你倆都幹了啥？

楊青青聽著不由膽戰心驚，沒想到趙峰把菸葉給了張新，真是講也講不清了，簡直百口莫辯。索性一言不發，等著一場暴風雨的到來。（一一）