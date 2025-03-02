其實，剛進公司沒多久，槿心就感覺到了寧笠淳對她的關注。當然，雖說槿心進公司沒多久，但是也從女同事的嘴巴裡，知道了寧笠淳是公司最有魅力男人榜上的一員，而且還很靠前。也是，寧笠淳不僅工作做得出色，人長得也很有型。儘管個子不頂高，但身手矯捷，尤其是微微曬成古銅色的肌膚，更讓人坐實了這樣的印象。一張方正的國字臉，戴著一副黑框眼鏡，眼睛隱在鏡片後邊，連帶的眉眼五官的詳情叫人看得不甚分明起來，但卻依舊是一副屹然的模樣。

說起話來，假若不是講笑話、說段子什麼的，全然是斷然的聲氣。人又極爽快，彷彿他這個人完全可以一目瞭然似的。即便隔著副近視眼鏡，看不出來他的眼睛裡是否是真誠的，他的眼鏡卻都可以做了信物的。

公司裡的員工們之間玩笑說，寧笠淳這樣的男人簡直就是「女員工殺手」。不管是有了年紀的，還是剛剛從大學畢業，初來乍到進入職業場的，似乎都很喜歡跟他一同做事情，雖然真正能夠跟他一同做事情的沒有幾個──普通員工，直接跟公司高層接觸的人，能有幾個呢？

槿心在公司裡也只是普通員工罷了，可她的工作卻是寧笠淳管理線上的，所以，雖然她不可能跟寧笠淳有什麼直接的工作往來，到底經常要坐在一起開會的。開始的時候，槿心沒有覺得有什麼特別，寧笠淳對新員工似乎也不多敏感，看槿心的目光也是淡淡的，彷彿槿心是空氣似的。（五）