楊青青沒有被雪水凍結，卻被雪水燃燒了起來。第二天天還沒亮，張新一早出門了，楊青青整個人燒成了一團火，忍不住發出呻吟。就這樣燒成灰燼，也挺好的。楊青青胡思亂想。

媽媽，你怎麼燙手？巧巧打斷了楊青青的思想，察覺出了媽媽的異樣。

巧巧在前頭引路，楊青青拄著一根木棍子，捂著疼痛難忍的肚子，一步一滑顫顫巍巍叩響了鄰居家門，去借藥吃。

張新家的，你是乍的啦？寒冬臘月的穿著個單衣，還一腦門子的汗？趙峰的老婆嚇了一跳。趙峰也被驚呆了：要不，我帶你去鎮上的醫院瞧一瞧病？

楊青青一肚子的話，湧上來又壓住了。鄰里畢竟是鄰里，誰能指望誰？楊青青說：不用了，我經常這樣，過一陣子就好了。

從趙峰那裡聽說楊青青借藥的經過，張新又是一次大發雷霆。他逼問她是不是去告狀了，說了他的壞話，在街坊鄰里敗壞他的名聲。

又是一頓打，楊青青已經習以為常。張新撂下一句話：下次再敢去鄰居家串門子，我打死你！

楊青青沒去找鄰居，鄰居來找她了。借藥發生之後，趙峰的老婆隔三差五看望楊青青，還捎帶一些吃食。不為別的，只覺得這一家可憐。

他打你了？趙峰的老婆問楊青青，明知故問。這一家比自己家過得還差，使得趙峰老婆有了居高臨下的優越感。她安慰說：哪一家女人不挨打？趙峰也打，前些年頭，我還鬧到村裡，鬧到派出所，可有啥用？勸解一頓就放回家了，回家關上門照樣打。

忍一忍也就過去了。日子久了、年紀大了，就打不動了，趙峰現在就是。趙峰老婆說，以過來人的口氣。（一○）